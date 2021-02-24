【本報訊】水不回，稅不退，租不免，香港人經歷逾年的武漢肺炎大瘟疫蹂躪，坐擁9,000億元儲備的三不「財爺」陳茂波只願整色整水敷衍回應。新一份財政預算案昨日出爐，例行「派糖」打折，現金分享不再，改為分期施捨5,000元電子消費券，還化身「財仔中介」教唆無業者賒數。學者批評，消費券惠澤商界多於市民。

「暴動就有一萬派，冇晒遊行示威就得返五千」，連登網民這樣總結去年和今年的預算案。財政司司長陳茂波昨日宣讀2021-22年度預算案，去年發放的10,000元「現金分享」沒有了，換來是瑣屑的5,000元消費券。

行政費用需6億元

預算案公佈，政府將向合資格18歲或以上港人及新來港人士分期發放每人5,000元電子消費券，料惠及720萬人，涉及約360億元，當中6億元為行政費用，用以支付承辦商服務費、宣傳等。區區5,000元也要分五個月、每月1,000元透過儲值支付工具發放，金額須該月內使用，不能累積。當局表示會盡快物色合適儲值支付工具營辦商，例如八達通、PayＭe、支付寶等商討，但不包括信用卡。

消息人士指，現時本港共18個儲值支付工具營辦商，政府只會與數個營辦商合作推出電子消費券，但會盡量令市民「有得揀」。政府會要求八達通提供優惠，替商戶「裝機」，令小商戶也可受惠。政府會設平台供市民登記，可選擇用「智方便」或電話登記以單次有效密碼核對身份，再選發放消費券的儲值工具。

陳茂波在記者會補充， 承認推出消費券會比現金分享複雜，需時較長，但不會超過一年，希望爭取今年暑假開始登記，認為疫情若未完全受控，對振興經濟作用不大。

消費券可用於大部份本地零售、服務產品，只要商戶有支付工具便可使用，但海外網站、海外商戶不能受惠。至於網上購物是否適用，陳茂波指「原則上係容許」。消息人士補充，過去一段長時間不在港人士、即已長期移民離港的人士將不會獲發消費券。

在昨晚的電視論壇，陳茂波解畫指電子消費券以分期發放是參考外國經驗，為消費券設立限期，對經濟刺激力更大。澳門政府遠比港府慷慨，去年以電子消費卡形式向永久及非永久居民發放兩輪消費補貼計劃，合共8,000澳門元；最新一份《施政報告》亦宣佈向每名永久性居民派10,000元，非永久性居民派6,000元。

學者：政治意義較大

中大商學院高級講師李兆波認為，電子消費券或對餐飲業有幫助，但對零售業成效不彰，因在未有疫情及反送中前，360億元只佔一個多月香港零售業銷貨額，且很多零售商以往太依賴內地遊客。他相信推消費券的政治意義較大，「會對零售商好、對商場好、對地產商都好」。

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照亦指，措施對於重啟經濟作用不大，因消費選擇上欠缺彈性，主要惠及「小額民生」，例如本地餐飲及零售業。

港區全國人大代表田北辰質疑消費券不能刺激經濟效果，相信市民只會用於飲食或生活用品，難以刺激經濟、協助經濟復蘇。基層組織關綜聯批評，電子消費券對收款者和使用者同樣不便，更可能抑壓小店生存空間，尤其長者可能不懂得如何使用有關付款和收款系統，而地區小店有機會因欠缺相關支付系統，無法受惠於電子消費券。