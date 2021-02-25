《財政預算案》一方面大幅減糖，但又大花80億元用作「維護國家安全」開支，備受社會批評。有市民今日在電台節目質疑，香港與中國大陸批鄰，「中國大陸又有飛機、又有大炮咩又有，火箭都上到火星喇」，加上「香港不嬲咁安全」，指政府與其以80億元作「軍費」，不如優先協助香港人。財政司司長陳茂波則指，2019年香港爆發半年「黑暴」，出現國家安全空隙，強調有撥款維護國家安全的需要，又澄清國安開支絕對不是軍費。

80億元的國安開支成為市民關注焦點。聽眾何太直言，預算案中高達80億元的國安開支「畀人感覺恐懼」，「官員淨係話要使80億（元），又唔知幾年內要洗，畀人感覺都係多，香港『豆腐膶』咁細，700幾萬人，你係咪諗住起監獄呢？係咪諗住拉晒啲人呢?定係利益輸送，將80億（元）畀晒國內呢？」

指2019年「黑暴」致國家安全空隙 80億有絕對需要

另一聽眾袁先生也怒斥，預算案提及要紓困，但所做的卻是背道而馳，特別點出80億元的國安開支無必要。他認為，香港並非孤島，與中國大陸批鄰，直指「中國大陸又有飛機、又有大炮咩又有，火箭都上到火星喇」，加上「香港不嬲咁安全，喺（經濟）咁危急嘅情況下，用80億做軍費？救返香港人先喇！」

對於市民對國安開支的質疑，陳茂波指今年內會向立法會提交相關書面報告，款項是撥給幾年使用。他強調，參考外國其他地方，國安開支有一定保密性，而80億的國安款項早在2月初的政府帳目公開，今年毋須再申請另一筆撥款。他多次重申，國安開支絕對不是軍費，希望公眾切勿誤會，又指2019年香港爆發半年黑暴，出現國家安全空隙，「80億係絕對有咁嘅需要」。

政府稱80億撥款與駐港國安公署無關 拒提供更多資料

特區政府今日發表聲明，指維護國家安全開支的撥款安排是嚴格按照《國安法》進行，有關款項會用於支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受特區現行法律限制。聲明同時指，《國安法》第51條訂明，駐港國安公署的經費由中央財政保障，故80億元的撥款與駐港國安公署的經費無關，並強調根據《國安法》第14條，香港特區維護國家安全委員會的工作不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開，因此除上述80億的數額外，政府對相關撥款沒有進一步資料可提供。

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