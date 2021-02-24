【本報訊】前年10.1多區發生警民衝突。警員在北角截查一名手持紅酒女子，在她背囊內搜出雷射筆，控以在公眾地方管有攻擊性武器罪。裁判官張志偉昨裁決時指，不接納被告因口渴而買紅酒，惟考慮到手持紅酒使被告行動不便，認為她並非一定曾參與示威；加上涉案雷射筆的安全裝置呈關閉狀態，這點對被告有利，最終判她無罪。

另涉危駕推人七罪還柙

被告韋雅儀（32歲）被指前年10月1日在北角電氣道169號外攜有一個能發出雷射光束的裝置。張官引述證供指，警方當日在北角進行掃蕩，有人向警方照射雷射光束，其後被告甫見警員便掉頭急步走；警員見狀可疑，截查並搜出涉案為3R級別的雷射筆，但無法開啟。

被告及丈夫均有出庭作供，透露被告於案發前一日從深圳回港，在尖沙嘴賓館居住；案發當日她要工作，丈夫則帶女兒於筲箕灣舉行百日宴，她下班後相約出席完百日宴的丈夫於銅鑼灣會合。

被告稱因口渴而購買紅酒，後遇警追截示威者，驚慌離開，惟被截停；她解釋雷射筆可射出滿天星的圖案，與女兒玩耍，當日無使用、亦無打算使用。控方質疑她缺席女兒百日宴、又執意到風頭火勢的銅鑼灣等候丈夫，必然參與示威；且紅酒不能解渴人所共知，被告買了紅酒後又不飲用，說法一派胡言。

惟張官認為，即使法庭不接納被告買紅酒的原因，但不能否定她手持紅酒的事實，若被告真參與示威，就不會手持紅酒，這會妨礙行動。專家證實涉案雷射筆的尾端安全裝置呈關閉狀態，雖只需萬字夾便可開啟裝置，但若被告當日確有使用該筆，裝置應保持開啟。張官續指，被告隨人逃跑招人懷疑，但客觀證據傾向支持被告的說法，基於疑點利益歸於被告，裁定她罪名不成立。

獲判無罪的被告涉於本月4日，在元朗駕駛私家車與前方輕型客貨車碰撞後，涉開車將爬上車頭欲阻止她離開的司機載走逾百米，及後疑與巴士碰撞後不顧而去，被控危險駕駛等七項罪名，正還柙候訊。

案件編號：ESCC1048/20