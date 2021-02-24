【本報訊】負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權表示，繼國產科興疫苗後，另一款獲政府批准緊急使用的復星/德國BioNTech疫苗預計今日抵港。不過，政府昨晚證實，復星醫藥通報，由於BioNTech疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能昨日由德國付運今日抵港，聲稱不涉及歐盟就武肺疫苗出口的管制問題，並承諾首批100萬劑的BioNTech疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到港。

消息指，由於醫藥用品出口可能涉及較複雜程序，該批BioNTech疫苗涉清關文件問題，但一般很快可以解決，估計BioNTech疫苗或會延遲一、兩日抵達香港。

當局原預計3月首周可安排市民接種BioNTech，政府發言人稱，會繼續與疫苗供應商積極跟進，在BioNTech疫苗抵港後，盡早啟動該款疫苗的接種計劃。

城大調查：六成人拒接種

特首林鄭月娥等高官率先接種科興疫苗，冀增加市民打針信心，但城大媒體與傳播系早前以網上問卷訪問3,190名20歲以上港人，結果顯示普遍打針意欲仍然偏低，整體逾六成受訪者不接受，尤其高學歷及年輕一代更對疫苗投不信任票，逾四成有大學程度或以上人士表明「唔打針」，有高達七成以上20至24歲受訪年輕人不會打針。調查亦發現對政府不信任是拒絕打針的關鍵。

社署近日已發信邀請10間安老院舍接種武肺疫苗，安老服務協會主席陳志育指，10間院舍約共有1,200多名院友，院舍須3月15日前回覆，即院舍最快3月中開始接種。院友可選擇是否接種，以及接種疫苗的種類。