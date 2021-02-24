《蘋果》早前披露，香港警隊因受歐美武器禁運影響被取消衝鋒槍定單，有意轉到捷克買貨，旋即遭當地政府和廠商「落閘」，引起外界關注其他紀律部隊會否同受制裁影響，被迫轉用國產槍械。上周入境處上載一段學員結業會操的短片，即有網友發現，入境處學員所持的禮槍疑似是國產步槍。入境處回應查詢時指，儀仗隊伍手持為「仿製中國半自動步槍」，以配合中式步操表演，其他結業學員仍以傳統操法演示。

入境處去年10月在屯門入境事務學院舉行學員結業會操，當日拍攝的短片於上星期上載至互聯網，片中儀仗隊所持槍械即引發網民關注。

有網友發現，儀仗隊員在片中手持的槍械款式，與過往會操不同，懷疑入境處已率先轉用國產步槍，並稱型號為國產56式半自動步槍。儀仗隊步操至觀禮台前面時，步姿亦改為中式步操。

翻查入境處過往上載的多條學員結業會操短片，入境處人員多手持37毫米口徑防暴槍步操，未見曾持今次片中的半自動步槍。有槍械發燒友看畢片段後指，亦稱當中使用的槍械貌似中國製56式半自動步槍。他指，五六式半自動步槍是仿製蘇聯SKS半自動步槍，SKS半自動步槍亦是俄羅斯軍隊使用的禮槍之一。

至於本港其他紀律部隊，警隊多以英國製李-恩菲爾德.303（Lee Enfield .303）步槍，或美國製AR-15半自動步槍作為禮槍，懲教署的槍操亦使用AR150，海關槍操則用比利時埃斯塔勒國營工廠製造的FN FAL自動步槍。

入境處︰為仿製中國半自動步槍以配合中式步操

入境處回覆查詢時指，該次結業會操中，儀仗隊伍手持的禮槍為仿製中國半自動步槍，以配合中式步操表演。該處儀仗隊伍過去亦曾使用仿製槍械進行步操表演。

入境處又指，自九七起，為「突（凸）顯香港是國家不可分割的一部分（份）」，以至「展現一國兩制的精神」，已開始將中國步操的元素，融入會操中。

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