去年底《施政報告》宣佈將推先導計劃，資助非牟利政府組織（NGO）租用合適和入住率偏低的酒店和賓館房間，作過渡性房屋用途。不少議員關注，日後旅遊復甦，住戶會否被迫遷。運房局指，業界需至少參與計劃兩年，若認為是為難，應自行考量。至於劏房進展，局方指業主或在正式實施時加租；新民黨葉劉淑儀則稱，前特首梁振英推印花稅時也是即時生效，「政府有決心做一定做到」。

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會今召開會議，討論酒店賓館作過渡屋及劏房租管研究進展。運房屋副局長蘇偉文指，目前已有一間NGO與酒店簽定合作備忘錄，可提供161間房，酒店有一層是共享空間，提供煮食和洗衣機的設施。他說，不少賓館未必配備有關設施，故允許作合適改動，但期望改動不用太大，方便計劃完結時還原。

入住者或以小家庭為主

蘇偉文稱，入住房間的人需為輪候公屋多時或居於不適切居所人士，由於酒店或賓館房間較細，很可能以小家庭為主。他說，初步傾向整幢酒店或賓館，但會持開放態度應對。

新民黨葉劉淑儀問到，計劃中的NGO的角色、如何釐定租金水平及行政費安排，又說他日旅遊復甦，當局如何處理，「會唔會迫遷？」蘇表示，NGO負責管理租約，當局會審慎地處理因計劃而大增人手或行政費的NGO申請。他指，由於酒店或賓館轉為過渡屋改動較小，主要是添置煮食器具或洗衣機等，完成計劃後不再參與，可隨時做回本業。

租金參考綜援租津上限等 予NGO彈性

蘇補充，租金主要以現時過渡屋為準則，也會參考綜援租津上限等，當局會給予NGO彈性，如NGO租金定得太高，當局也會小心處理。

民建聯柯創盛指，有NGO和酒店方商討時缺乏政府支援，「政府係咪可以進取啲？」又問到入住的租戶是否需交按金及提早退租的安排等。蘇則稱，過程中政府有很大的承擔，指與其中一個NGO商討後，初步同意將其與酒店的協議範本供作參考。即使租戶獲得公屋上樓提早退租，因需求大，相信能夠快速流轉；按金方面也可彈性處理。

旅遊業界議員姚思榮說，業界仍有不少擔心，例如要求參與的時間至少兩年，「復蘇之後又點呢？驚搭唔到復蘇順風車」；而要服務長住客人，賓館內的設施損毀較大，問到裝修和還原的費用、水電費由誰人負責？

蘇表示，知道酒店業界想計劃3個月起標，但對住戶來說是太短，故參與時間需以兩年起跳，而設施損毀為預期成本，業界應自行考慮。他重申，計劃內的資助已包括簡單的設備添置，如要還原就由NGO和酒店去商量，就水電問題，基本原則是以幫助住戶為目的。

過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘補充，已和數十間賓館討論合作，也試過與NGO實地視察，有不同的機構正在考慮或做建議書。

熱血公民鄭松泰則指，計劃內不少細節需交代清楚，例如第三者保險或保安問題、租戶、NGO、酒店方等權責問題等，兩三年後如旅遊復甦，賓館營運者可過渡轉回本行做生意，退場安排必須搞清楚，「佢哋係咪可以迫人走？」

蘇回應僅指，計劃是為了善用資源，業界需持賓館牌照，保安等問題需符合有關牌照的要求。他又指，未來將舉辦簡介會，有信心可做到800間房的目標。如計劃受歡迎，日後不排除再優化並擴大計劃。

議員轟劏房租管問題拖延已久

另外，劏房租務管制研究工作小組也到會上交代進展。工聯會麥美娟指，期望濫收水費電費應規管。葉劉淑儀則指，租管問題拖延已久，若擔心業主趕在條例未出前就加租，但前特首梁振英推出印花稅加辣也是即日生效，「政府有決心做一定做到⋯⋯拎到嚟我地都唔會點阻佢㗎啦，爭住做主席啦可？」

民建聯鄭泳舜指，若將租金加幅設為15％是不能接受，「人工都無加15％」，建議參考公屋加租10％封頂。柯創盛表示，當局應增加誘因，鼓勵業主成為「良心業主」。

運房局主任（特別職務）陳嘉信稱，會盡早提交方案，而濫收費用等問題將在標準租約上的條款規範業主。就租金增幅及日後執法問題，局方會再開會討論。他又指，現時不少劏房由二房東分租，如全面禁止分租不可行，將令劏房大幅減少，小組期望可從中保障租戶；立法也會加入適合條款保障業主。

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