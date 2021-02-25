全國港澳研究會副會長王振民為北京準備由上而下，提出整頓香港選舉制度、肅清反對聲音的方案鳴鑼開道，聲稱「修改完善」香港選舉制度不屬高度自治範圍。然而過去港府包括曾處理政改的特首林鄭月娥在內，都曾表明政改須行「五部曲」，北京不能單方面強制香港實行任何特定選舉辦法。

香港政改，無論採取原先的三部曲，抑或2004年人大釋法後變成的五部曲，均由香港提出，當中經過立法會三分二多數通過及特首同意，最後才由全國人大常委會批准或備案。

不過王振民今日的說法，卻變成以香港選舉制度屬「國家事務、中央事權」為理由，置「五部曲」於不顧。港區人大代表吳秋北亦和應指，王振民的說法「冇錯嘅」，聲稱特首選舉和立法會選舉，有決定香港政權管治的重要性，屬「重要選舉」，王的說法有助定出香港選舉的原則。

然而前律政司司長黃仁龍於2010年，出席有關2012年政改的論壇時曾表示，「人大常委會不能在沒有立法會三分之二多數通過及沒有在行政長官同意下，單方面強制香港特區於2017及2020或任何其他年份實行任何特定選舉辦法，這表現了對特區憲制角色的尊重。」

在上屆政府以政務司司長身份處理政改的林鄭月娥，被問到能否向北京提交有關政改的補充報告時，也公開表明「（04年人大釋法）規定我們任何時候啟動這個政制改革，都需要行『五步曲』」，強調政改是要按五部曲的要求。

尹兆堅：再三扭曲《基本法》 違反對港人承諾

民主黨前立法會議員尹兆堅指，原本《基本法》附件一說明特首產生辦法只需經三部曲，其後人大04年釋法，硬將三部曲僭建成現時的五部曲，令普選特首關卡重重；如今王振民為配合北京全面管治香港，「一而再再而三扭曲《基本法》，違反對香港人嘅承諾」。

尹續斥，一般契約精神列明雙方是對等關係，並非王振民所指，由於政改權力是建基於中央授權，因此可隨意收回的說法，狠批王為配合強權而以「低級、冇邏輯」的歪理企圖說服港人。尹指出，若北京不信守回歸時給予港人「一國兩制、五十年不變」等承諾，將「很難長治久安」。

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