【本報訊】過去一年多，港人一直被困愁城，假日都湧往郊外消氣，郊野公園頓成度假熱點。陳茂波宣佈，會投放逾一億元開展本地文化、古蹟、創意旅遊項目，包括改善十條行山徑；另斥資五億元改善郊野公園設施，包括改善洗手間、燒烤及野餐地點，甚至加設「樹頂歷奇」及將戰時遺蹟改裝成開放式博物館。

預算案預留總數達9.34億提升旅遊資源，當中有1.69億元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目。消息指，1.69億元將推展四個項目。當中5,500萬元會與漁護署合作，未來五年在郊野公園十條熱門及具旅遊潛力的行山徑，包括梧桐寨、畔塘寨、鳳凰徑第三段、獅子山歷史徑、城門歷史徑等推行第二期改善計劃，這些行山徑是歷史遺蹟及具香港歷史特色，盼改善後提升旅客體驗。而原本明年完結、旅遊事務署舉辦的「鹽田梓藝術節」先導計劃將會繼續推行。

旅遊事務署下月起推出「城市景昔」掃描二維碼，以擴增實境（AR）技術可看到景點的昔日面貌，計劃先在中環和尖沙嘴推行；最後會繼續推展「ddHK設計香港地」推動本地創意計劃。

環團促先研景點承載力

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙歡迎政府增撥資源改善郊野公園設施，但現時一些行山徑已「爆煲」，當局改善前應先研究景點的承載力。舉例指，梧桐寨富有生態價值，是原始、天然的樹林和溪澗，政府要考慮完成改善計劃後，到訪人數會增加多少，「一去到溪澗，就牽涉到水資源污染問題，點處理咁多遊客，又同時唔污染水源？」

預算案亦提出，修葺戰時遺蹟作開放式博物館，豐富訪客體驗，增加郊遊樂趣。但當局暫時未有具體選址，消息形容相關遺蹟不多。

另外，去年第三波疫潮後，政府曾放寬本地旅行團人數限制，每團不多於30人。但第四波爆發後，港府隨即收緊各項防疫措施，包括取消本地遊旅行團人數豁免。陳茂波指，將會在保障公共衞生的大前提下，考慮恢復本地遊旅行團，爭取旅遊業營運空間。