北京已磨刀霍霍，準備全面整肅香港選舉制度。全國港澳研究會理事田飛龍提出具體方案試水溫，包括將立法會5個地方選區拆細，美其名為「引入競爭」。功能組別方面，田針對所謂「黃化」的界別，例如教育界、法律界要一分為二、三，至於只有不足10年歷史的「超級區議會」界別，也要壽終正寢。

批比例代表制令「選舉碎片化」

在北京高舉「愛國者治港」的旗幟下，田飛龍接受《有線新聞》專訪時，砌詞指現時立法會5大選區不能反映人口變化，應劃得更細，以引入競爭，同時強調要重點檢討比例代表制，引入其他制度。他指摘比例代表制「容易讓小黨左右政局，並且容易令選舉碎片化，這樣會造成一些極端的撕裂，他只要抓住碎片化的選民，從極端主張、極端參選方式就能進入立法會，從而令立法會容易被帶走、帶偏」。

參選須接受「愛國者治港」為標準的審查

田亦針對功能組別指，「超級區議會」界別實際上等同直選，可考慮轉為功能界別（註：超級區議會現時已為功能組別議席），而部份被「黃化」的專業界別就要分拆，「例如教育界、法律界存在『黃化』的現象，或者拆分作一分二、一分三，或者是內部個人和團體（選民）作平衡或轉換，同時不管如何重新劃分在候選人提名參選時，都要接受以『愛國者治港』為標準的新的審查、規則審查」。

馬嶽指選區劃大劃細分別不大

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，撇除DQ、宣誓等因素影響下，若果民主派與建制派的得票比例不變，將選區劃大或劃小帶來的分別不大。他表示，當初在立法會直選引入比例代表制，是為了保障當時只取得3成選票的建制派能取得3成議席。他又舉例指，假如直選改用過去對規模較大政黨有利的雙議席雙票制，即每區有兩個議席，每名選民有兩票，民主派派出兩人參選，只要取得逾5成選票就贏得兩個議席。

馬認為，即使沿用比例代表制，票數與議席的關係亦不會相差太遠，因為未來的選舉中，還有甚麼人可以參選屬未知數，加上被視為憑少數票當選的激進派，在DQ下已不能參選。

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