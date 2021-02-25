自「反送中」風波爆發後，保皇黨多次在大學向立法會申請撥款時，乘機批鬥大學高層把關不力，更聲言不排除否決有關申請。中大周五（26日）確認，鑑於有立法會議員對中大處理「反送中」風波的工作及事後提升保安措施的詳情「表示關注」，故撤回原定周五於立法會財委會審議的14億綜合科研實驗大樓撥款申請。至於港大兩項工程撥款，在未有議員提問及反對下，獲得通過。

中大先拒為新當選的學生會「朔夜」收會費、提供行政及場地支援，又主動撤回工程撥款申請，中大校董會工聯會麥美娟聲稱屬「巧合」，並非議員向中大開出的「附帶性條件」；另一中大校董自由黨張宇人揚言中大撤回撥款與學生會事件是「兩回事」，不會因後者而改變自己對14億科研撥款申請的立場。

港大兩涉款逾10億工程零提問零反對下通過

立法會財委會原定周五（26日）審議由工務小組於上月20日提交的3項撥款申請，包括估計造價約14億元的中大綜合科研實驗大樓工程，以及港大兩項估計造價分別約為6億及4.9億元科研實驗室大樓和資訊科技大樓工程。

不過，最新會議文件顯示，財經事務及庫務局指中大的工程計劃引起委員的「一些關注」，故政府決定將項目另行處理，是日會議只會審議港大的兩個工程撥款申請。最終港大兩項工程撥款在未有議員提問及反對下，獲得通過。

中大確認已撤回撥款申請

中大回覆《蘋果》查詢時，確認校方早前通知教育局，建議暫時撤回向立法會財務委員有關撥款申請。校方續稱，鑑於部份立法會議員對中大處理「反送中」風波的工作及事後提升保安措施的詳情表示關注，為爭取更多時間向議員進行解說，大學決定暫時撤回工程項目撥款申請。校方續稱，會爭取在今屆立法會會期內將撥款申請再次提交財委會考慮。

翻查工務小組上月20日的會議紀要，身兼中大校董的工聯會麥美娟、經民聯梁美芬，以及民建聯周浩鼎，均曾於會議上詢問校方大樓的保安措施，以及如何保障大樓內的危險品不會被人盜用。梁美芬更詢問校方，此工程與「反送中」風波所致的校園損壞是否有關。校方當時已表明，工程與當時衝突所致的破壞無關。不過，會議紀要亦顯示，當時麥及周聲言支持此工程計劃。

封殺學生會再撤撥款申請 校董麥美娟：巧合

中大先拒為新當選的學生會「朔夜」收會費、提供行政及場地支援，又要求學生會註冊成為獨立社團或公司，自行承擔風險責任；其後中大主動撤回原訂於周五財委會上繼續辦論的14億元科研大樓工程撥款申請，免被立法會否決有關撥款，令外界揣測兩者會否有關連。

中大校董、工聯會立法會議員麥美娟聲稱，兩者是時間上的巧合，並非議員向中大開出的「附帶性條件」，呼籲外界不要預設校董會與學生持對立立場。另一位中大校董自由黨張宇人也揚言，中大撤回撥款與學生會事件是「兩回事」，不會因後者而改變自己對14億科研撥款申請的立場。

資料顯示，中大擬興建的綜合科研實驗大樓位於校園北陲的大埔第39區。大樓現計劃興建9層，淨作業樓面面積達12,000平方米。校方已於去年3月為工程招標，並預計在4年內完工，現等待財委會批出撥款。大樓會用作生物科技、生物醫學研究發展，以及STEM教育之用。

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