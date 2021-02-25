政府上月末突襲式公佈就電話智能卡（Sim Card）實名登記制度作公眾諮詢，起初為期1個月至本周日（28日），其後亦只延長至3月20日，被質疑諮詢期過短，以及決定與《國安法》有關。3個IT界組織及資訊科技界選委黃浩華今日（25日）發聲明批評，指太空卡實名制不但無法打擊罪案，更憂慮在現行私隱政策下未能保障市民私隱，要求政府撤回修例，以及呼籲業界在諮詢期內提交意見。

IT界組織香港資訊科技界工會、前線科技人員、香港互聯網協會，以及資訊科技界選委黃浩華今發出聯合聲明，批評太空卡實名制無法阻止以境外電話假冒本地電話的罪案，更會增加不法分子透過偷竊及威嚇手段，盜用市民電話卡的機會，擔心市民或會因此成為代罪羔羊。

聲明又指，政府在建議中擬賦權執法機構在「某些逼切或緊急理由」而無手令下，可要求持牌人提供用戶登記資料，質疑政府未有就所謂緊急釐清定義，更會導致執法機構權力過大。

聲明續提到，實名制將令電訊商可收集及儲存更多個人資料，但本港現階段卻沒有足夠成熟的私隱政策，擔心無法保障市民應有權利。此外，聲明亦引述一份聯合國人權高級專員辦事處於2015年的報告，指出言論自由需要有足夠的加密法及匿名權，才會有足夠保障，又建議世界各地應該盡可能避免實名制。

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