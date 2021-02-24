【本報訊】政府推出電子消費券，惹起網民「另類監控」猜疑，憂慮消費行為受到監視及被收集個人資料。有專家相信，政府為防市民重複領取消費券，會以實名制登記，若要避過政府「反向追蹤」或洩露私隱，可選用一個自己較常用的支付工具，或審慎考慮用在哪一類型產品，甚至拒用消費券。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，措施無可避免衍生私隱問題，「除非你從來都唔用實名登記嘅支付工具，否則一定會有啲問題」。為了避免市民重複領取消費券，相信政府必以實名制做登記，包括電話號碼、身份證號碼等資料，「唔通可以拎十張八達通去fake（欺騙）個system（系統），冇可能㗎嘛」。

可選較常用支付工具

方建議公眾可選取較常用的支付工具，「如果你平日已經用緊嚟買嘢，搭車都會用，其實都唔爭在，例如𠵱家有太多情況要用到八達通，反正你都有，用一個你比較用得多啲嘅」。若非常擔心政府會「反向追蹤」或其他私隱隱憂，「咁可能要考慮吓消費係啲乜嘢度，或者寧願唔要」。

前立法會議員毛孟靜認同電子消費券會涉私隱問題，且「由政府發放，的確有權拎資料，事實上亦要監察使用情況」，相信使用電子消費券時都會留下紀錄，「咁就睇你用唔用囉」。她雖不敢肯定政府會否以此監控市民，但不排除有關可能，「惟有諗到黃店可能會擔心，可能會睇吓邊間受歡迎，唔覺意會特別關注多啲」。