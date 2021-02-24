【本報訊】本港經濟不景，在政府勒緊褲頭、縮減開支下，作為林鄭政府最強後盾的警隊，於2021-22年度的總開支預算仍高達250.63億元，比本年度修訂預算增加7.7%， 當中「警隊特別用途車輛」及「小型機器、車輛及設備」的開支預算更分別大增約近1.8倍及近1.4倍。有人權組織指，政府聲稱社會已回復穩定，示威活動已少之有少，質疑警隊是否仍需持續增加武器裝備。

民權觀察：有錢維穩冇錢紓困

根據政府2021-22年度財政預算案，警隊預算開支達250.63億元，雖然比本年度預算開支微減2.8%，但相比本年度修訂預算的232.61億元仍增加7.7%。當中「警隊特別用途車輛」由本年度修訂預算的1.48億元，急增至來年度的4.14億元；「小型機器、車輛及設備」亦由1.32億元大增至3.13億元，分別上升179%及137%。

至於本年度的部門開支，陳茂波稱因「預算太多使唔晒」，當中「專門用途的物料及設備」修訂預算為3.8億元，較原來預算的6.12億元減少38%，來年度預算為2.9億元。

本年度「一般部門開支」預算亦由40.60億元修訂為27.66億元，但來年度預算仍高達36.76億元，均比上兩個年度多。

來年度線人費等機密性質的「酬金及特別服務」撥款約1.54億元，比本年度修訂預算的1.42億元增加8.5%。

警隊編制方面，來年度為38,390人，較本年度略減16個職位。截至去年底，警隊有33,002名紀律人員及4,656名文職人員，共37,658人。

民權觀察成員沈偉男指，在市民急需紓困措施下，警務開支尤其是裝備持續增加，及政府撥款80億元作維護國家安全，他形容港府「有錢維穩，冇錢紓困」。他又指，政府已立了國安法，政府聲稱社會已回復穩定，示威活動已少之有少，質疑警隊是否仍需持續增加武器裝備。