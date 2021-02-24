2021年短短兩個月，就發生了震動經濟圈的大事：比特幣價格飆升超過60%，從華爾街基金到特斯拉公司都在購買比特幣，其總市值直追黃金。這種現象投射的是當前的世界政治，特別是美國政治形勢。2020年的疫情、美國混亂的選舉，影響的不僅是各國經濟，更是對過去政經規則的否定。戰後世界秩序所帶給我們的那種確定性蕩然無存。即使最崇拜西方文明的人，也會懷疑這個文明是不是已走到盡頭。比特幣飆升就是對這種不確定性的反應。

1971年尼克遜終結了布雷頓森林體系，讓金本位制度壽終正寢，美元代替黃金成為真正的國際貨幣。這體現的是美國的強大和穩定，代表整個西方世界對美國的信心。但從奧巴馬開始的濫印美元讓美元的國際信譽受到質疑。特朗普遭遇世紀罕見疫情也只能大規模印鈔。而到了拜登，更是張狂到一次性通過1.9萬億美元刺激方案。在歷史上這都只有在帝國毀滅前才有的瘋狂，卻在美國一再上演。作為國際貨幣，美元具有史上其他帝國貨幣不具備的優勢，貶值代價是全世界承擔。但無論如何，這種瘋狂終損毀了美元信譽，讓戰後貨幣體系遭受毀滅性打擊。中共一直試圖打擊美元霸權的努力，被美國政府自己實現了。可以說，歷史上再也沒有如此愚蠢的政府會這樣努力配合自己的敵人。

但美元墜落，卻不能抬高其他貨幣的地位。世界曾經對美元的信心，除了對強權的依賴，更有一種對燈塔國的道義信仰。而顯然，無論中共或俄羅斯都不具備這種力量。如果美聯儲都開始放水，我們又怎能相信控制着印鈔機的獨裁政府呢？所以，比特幣的出現可以說是順天承運：完全和流通法幣相反的記賬方式，成為老百姓追求自由的必然選擇。

去中心化的「無政府主義」

不要說獨裁政府，就是民主的聯邦政府，最終也會演變成中央集權政府，美國就是典型例子。而對人民最好的控制，莫過於控制財富。這是任何中央集權政府都最喜歡的勾當。所以去中心化的比特幣，因為不存在中央系統發行和管制的問題，從政治層面看，就是無政府主義。可避免官僚集團對貨幣發行權的濫用。而其使用的區塊鏈技術是匿名的，在當代政府通過高科技手段可以無孔不入的時代，是對我們個人隱私最真正的保護。

可以說，比特幣是人類使用貨幣以來的一次革命性顛覆。和曾經的黃金、美元一樣，是建立在人類的信任之上。比特幣價格暴漲，有人歸因於短期投機因素。但在我看來，更是對美國這次大選結果的否定：民主黨統治下、消除了獨特性的美國，對世界和平穩定根本就沒用。比特幣暴漲，亂世可期。

但這不是說比特幣一定是最後贏家。難道已習慣奴役人民的各國官僚集團會心甘情願交出法定貨幣的發行權？不可能！所以比特幣未來會不會被各國政府宣佈非法？這不是小概率事件。其次，比特幣的安全性也一直存在隱憂，而且現在比特幣算法最集中的地方就是中國。也許未來會有一種新數字貨幣出現，既去中心化，又更安全而公平，通過數字貨幣實現真正的人人平等。

一劍飄塵

旅美作家