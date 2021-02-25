前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續在區域法院受審。法庭傳召第二名證人作供，憶述案發時在元朗站的所見所聞。他指當日與妻子乘搭西鐵，抵達元朗站時看見月台有約10名白衫中國籍男子。由於當時他已得悉元朗有襲擊事件，故沒有下車。惟他與妻子在車上等候了幾分鐘，列車仍未開出，只好嘗試沿大堂前往輕鐵站離開，當時月台上的白衣人仍未有任何異動。

第二名傳召的證人A，聲線聽來似是年輕男子，作供時聲音清晰響亮。A曾申請用紙筆記下審訊內容，法官葉佐文聞言感謝A提出申請，但解釋指法庭有錄音系統，亦有很多人在庭上作記錄，「一定唔搞錯你講啲乜嘢」。葉官又指，如A有要求，可向法庭提出，他可為A複述供詞。

當主控周天行在主問開始前提醒A應該要「細細聲慢慢講」時，A隨即高聲謂：「請你大聲啲！」

A供稱，案發當晚10時25分，他與案子在南昌站登上西鐵列車，10時43分抵達元朗站，隨即在車上看見對面往紅磡站方向的月台上有約10名白衫中國籍男子，部份人染了金髮。當中有人挨著自動扶手梯的玻璃圍欄，有些人則在「㩒」電話。

街坊提醒有人打人 「着咩顏色衫都會打」

由於A當時已得悉元朗有襲擊事件，故沒有下車，「因為一打開車門，就見有10個人唔知做緊乜」。有街坊則在月台向乘客透露，樓下大堂有人打人，「着咩顏色衫都會打，話如果可以嘅話，唔好喺度落車，盡量搭返屯門」。

惟A與太太在列車上等候了幾分鐘，列車仍未開出。A指一般西鐵的等候時間都在30秒至1分鐘內，「如果超過咗，就一定有其他原因令架車開唔到」，於是他與妻子約於10時46分嘗試沿大堂前往輕鐵站離開，當時月台上的白衣人仍未有其他舉動。聆訊繼續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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