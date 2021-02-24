【本報訊】以電子消費券代替派錢並非新事，自從武漢肺炎爆發後，為幫助國內經濟和為人民紓困，最少有四個國家和地區政府曾推出消費券鼓勵國民消費。但有糖派不一定會為政府加分，如何執行才是重點。以澳門為例，由發放安排以至使用過程，都造成多個問題，甚至反令物價上升，適得其反。

被質疑將個人資料送公司

澳門先後在去年3月和5月推出兩期「消費補貼計劃」，向澳門居民發放3,000元和5,000元消費券，獲發補貼者每日使用上限300元，可用於購買各種貨品和服務。

但計劃一執行已受批評，澳門政府與「澳門通」公司合作，以電子消費卡形式發放消費券，市民需預先登記再領取，媒體一度質疑政府透過此程序將個人資料送給私人公司。

計劃正式推行前，澳門市民又發現當地多間超市突然將貨品價格調高，一份原價70多元的豬手，突調升至300多元；有個案更投訴，以消費券購買一包標價116.9元的大米時，被索價139.9元。最終當地消委會聯同政府，將其中一間涉事超市的「誠信店」資格取消。

台灣去年亦推出實體和電子版、面值合共3,000新台幣的「振興三倍券」予台灣國民，但要先以1,000新台幣換購實體券，或以電子支付方式消費滿3,000新台幣後，再領取2,000新台幣回贈。當地警方曾破獲偽券集團，涉及面額達250萬元的偽券。