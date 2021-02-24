【本報訊】毅進男生為追求兼職美甲師的「警嫂」，到其工作地點守候，更尾隨往廁所，警嫂受驚報警。涉案男生昨被裁定遊蕩罪成，曾投靠警隊的他聞判情緒激動，斥警方濫捕，大叫：「應該拉啲警察先啱！」裁判官關注其精神狀態，決定將他還押小欖索取精神科報告。被告遭押入羈留室後大聲呼喊，家人要求庭警「唔好打」，庭警稱不會傷害被告，稱「入面有閉路電視」，下月10日判刑。

被告鄧梓軒（23歲）共面對遊蕩及拒捕兩罪，指他去年9月5日在九龍城廣場某美容院外遊蕩，導致女子莫雅莉（圖）擔心，抗拒及襲擊警長及警員。暫委裁判官黃子豪昨裁定遊蕩罪成、拒捕罪脫。

家人求庭警不要傷害

辯方求情指，案發商場有保安駐守，女廁外亦設有閉路電視，相信被告行為對事主造成的擔憂有限，冀法庭考慮判處罰款。大狀陳詞期間，被告多次要求與大狀對話，聲稱他會定期到涉案商場買貓糧，又投訴警方錄口供手法不當。黃官表示，被告早前作供時沒提及有關說法，不應在裁決後再作補充。惟被告不滿並情緒激動大叫，黃官明言極度關注其精神狀態，決定先為他索取精神科及感化報告才判刑。

散庭後，被告拒絕進入羈留室，又厲聲質問庭警謂：「入咩去呀？返學㗎嘛，你哋賠返學錢畀我呀？我要報警，唔好掂我呀！」他被數名庭警合力押入羈留室後，門後仍不斷傳出激烈爭執及碰撞聲音。 被告親友要求庭警不要傷害他，並表示「佢係short short哋」。庭警則謂：「我哋唔會傷害佢，入面有閉路電視」。

黃官昨裁決提及，接報調查的警長徐啟迪透露作供其間從傳媒報道得知，事主時任男友是警員，做法違反作供原則，法庭無法估算其證供受傳媒影響的程度，故不會採納。惟被告多次尾隨事主去廁所，並一再折返美容院附近徘徊，被勸退時表現激動，令事主受驚報警，其性格我行我素、行為違背常理，亦不畏懼執法者，無疑會令事主擔心，遂裁定其遊蕩罪成。

至於拒捕罪，黃官指雖然警員宣佈拘捕後，被告隨即推開警員並逃去，遭制服時亦激烈反抗。惟警員沒交代是因調查後懷疑被告犯案、抑或僅因警長下令才拘捕，法庭無法確定有關逮捕是否合法及穩妥，裁定脫罪。

案件編號：KCCC2217/20