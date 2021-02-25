財政預算案昨日出爐，全民「回水」希望落空，變成以分5期、每期1000元的電子消費券代替，另外持續多年的「派糖」措施，包括差餉減免、退稅和綜緩、生果金出雙糧都減半。財政司司長陳茂波今日出席電台節目時，被多名市民質疑派發消費券離地，批評陳茂波不了解基層生活，不食人間煙火，促改派現金。

陳茂波今早出席電台聯播節目，一開始即被質疑電子消費券的效益。陳茂波指，今次派發消費券是參考了市民的意見，期望在經濟環境差、中小企「好傷」的環境下派發消費券，讓中小企「有生意」。他指，消費券使用範圍可以「盡量寬」，不論街市、快餐店、零售店或從本地商店網購都可使用，但不能用作交通費、交稅或電費水費，強調一定會與八達通及其他電子儲備工具配合。他預期消費券對本港經濟可有0.7%的提振作用，期望有乘數效益。

陳茂波並稱，政府會沿用去年派發現金的系統派發消費券，而行政費會「應慳就慳」、「慳住洗」，正如上次派發現金時預留10億元，但最終只用了3.6億。

失業聽眾稱只買「十蚊三份菜」生活 批行政費高過「回水」金額

聽眾梁先生劈頭即批評預算案「離地」，指預算案削減公屋免租、 綜緩﹑生果金出雙糧等，即使派發消費券都無助解困。梁又說，老人家和弱勢社群「食都仲﹙要﹚慳住食」，指鼓勵他們用消費券作日常生活以外的消費是「離地」，建議政府直接將5,000元轉賬到弱勢社群的戶口，認為陳茂波「不食人間煙火」。

另一聽眾李小姐也說，屯門區三個街市兩個都沒有安裝電子支付，認為消費券不可行，她稱自己失業，只買「十蚊三份菜」，「希望司長了解吓基層人士點生活囉」。

聽眾黃小姐也斥，「大把香港市民失業，食都無得食，仲話用消費券消費？」她建議直接派錢，「講真餓死都未到7月啦，你（陳茂波）不如實際啲，派錢派每個香港市民5千蚊，仲有你個行政費仲多過你派錢，又話睇餸食飯？」

消費券非「實名制」 毋須市民親自現身使用

陳茂波只要求市民諒解「減糖」，聲稱是「迫不得已」，又說明白市民生活困難，指消費券可用於在街市買餸，防疫抗疫基金也提供資助讓街市商戶安裝電子支付。

他又表示，消費券非「實名制」，毋須市民本人現身，照顧者可代為使用。至於推出日期，陳茂波只稱希望更早推出，形容同事正在努力，但有操作問題要處理。

失業貸款非取代失業援助 冀盡量兼顧自由工作者

預算案未有應社會要求提供失業援助金，但提出上限8萬元的失業人士「百分百擔保貸款計劃」亦捱轟，陳茂波說，失業借貸只是「一個輔助的選項」，並非取代失業援助。

聽眾葉先生質疑，銀行不會向失業市民批出貸款，認為政府的擔保無用，也有人指自己去年2月已經被解僱，問及自由工作者是否受到保障？陳茂波說，根據去年中小企百分百擔保貸款的經驗，貸款申請批核很快，至今已批出400多億元貸款，強調銀行作為執行者，審批程序簡單。他續指，貸款計劃盡量兼顧自由工作者，金管局會與銀行商討詳情。

疫情下經濟情況未必好轉，有聽眾擔心失業貸款要求借貸人首年開始還息，失業人士難以負擔。陳茂波解釋，首年還息是一個承諾，以貸款額上限8萬元為例，首年每個月只需還約70元利息，之後每月還款額則約1,400元，設計已盡可能兼顧不同情況。政府也預計經濟年中轉好，之後就業市場也會受益，當市民有工作，就會有還款能力，認為在目前經濟情況下可為失業人士提供多一個選擇。

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