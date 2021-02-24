【本報訊】深圳市人民政府口岸辦公室公告，經粵港兩地政府協商，3月1日（下周一）起，由香港入境廣東的人士，所持的病毒核酸檢測報告註明的檢測採樣方式，必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子。換言之，深喉唾液檢測樣本不獲認可。有醫生指出，鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子需要專人採樣，相信內地當局相關規定是要確保檢測品質有保證。

深圳當局公佈，若由香港入境廣東通關時，出示的檢測報告並不符合鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，將不認可為有效檢測證明，相關人士獲安排返港，有關人士須前往粵港兩地政府認可的指定醫學檢測機構接受檢測，獲取符合要求的報告。

醫生：防止檢測者不合作

呼吸系統專科醫生梁子超指出，鼻咽拭子、鼻腔咽喉合併拭子及深喉唾液等檢測方法，臨床上陽性比率相若。相信今次內地當局只接受鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，是防止檢測人士不合作，「因為呢兩種檢測都要搵專人採樣，確保品質有保證，但深喉唾液樣本係自己採樣，無得監察，有時未必肯定檢測完全合作」。

香港醫務化驗所總會主席李偉振則指出，鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的採樣環境需符合一定要求，一般會於政府認可的社區檢測中心或部份私家醫生進行，而一般私人化驗所大多只會接受由市民自行採樣的深喉唾液樣本化驗，若在社區檢測中心進行採樣，收費為240元。

李偉振又指，私人化驗所檢測收費介乎800至1,000元，「但化驗所可保證喺24小時內有結果，因為社區檢測中心有時會好忙碌，未必可以24小時內有結果，所以仍然有人會交畀化驗所做檢測」。深圳當局相關新規定難免會影響私人化驗所檢測生意，「每間化驗所都有啲唔同，難以估計會減少幾多生意額」。