中大候任學生會內閣「朔夜」早前以近4000票當選，惟校方周四（25日）晚上突發聲明，指候任學生會言論或違《國安法》，宣佈停止向學生會提供場地、行政支援及代收學生會費，並DQ內閣成員在校內的學生委員職務。候任中大學生會會長長林睿晞周五（26日）凌晨偕幹事見記者，指中大學生關心社會天經地義，他們問心無愧，反指校方一直指摘他們言論違法，卻從未提出實證，對此感到委屈。

中大現屆學生會臨時行政委員會主席區倬僖譴責校方以強權「輾壓」學生聲音，漠視近4,000名同學授權，「歷史將會記載中大校方今日是如何一手摧毀一切，與暴政狼狽為奸，剝奪我們僅有的權利和自由」。

要求「朔夜」註冊為獨立社團

近日遭保皇黨及大陸媒體狙擊的中大周四晚突然發表「嚴正聲明」，指中大學生會候任內閣「朔夜」早前對大學作失實指控，並利用校園作為政治宣傳平台，違背大學宗旨亦令大學聲譽受損；候任學生會經勸喻及提醒後並未澄清涉嫌違法及失實的言論，故校方決定暫停為其代收學生會會費、暫停幹事在校內不同委員會的職務及提供行政與大學場地支援。

校方又要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。校方重申絕不容許校園出現危害國家安全之事，有需要時將採取進一步措施，若有學生的言論煽動違法，將嚴厲處分，「包括着令有關學生暫時停學或將有關學生開除」。

促校方直接指出哪句言論涉違法

「朔夜」12名成員周五（26日）凌晨於中大舉行記者會正式回應校方的聲明。候任中大學生會會長林睿晞稱，中大學生會創立51年以來，首次遭校方如此對待，內閣對校方周四晚上的聲明感到遺憾與極度委屈。林續指，一眾閣員的參選初心是希望令中大變得更好，中大生關心社會是天經地義，他們問心無愧。

他又指，校方一直指摘內閣政綱或閣員的言論為失實指控或涉嫌違法，卻未能指明是哪一句觸動校方神經，「（我）都唔知我哋12個人到底犯咗咩錯」，要求校方直接指出內閣哪句言論涉嫌違法。

憂警務處阻學生會註冊做社團

候任中大學生會副會長何思珩亦補充，校方2月3日就內閣受訪一事發聲明後，一直未有就相關問題與他們溝通。她亦憂慮警務處會阻撓中大學生會註冊成獨立社團，但現階段不會排除此方案。至於未來收取學生會費問題安排和方式，該會目前未有定案，會繼續商討。

何續指，綜觀歷屆中大學生會，他們並非「走得更前、做得更多」的一屆，參選時也有很多顧慮，並非特別勇敢。校方的舉動或令他們未能完全履行參選承諾，但未來會仍會盡力服務學生。何本身亦是教務會崇基書院本科生代表，她預料校方將會暫停她出席會議的資格。不過根據《香港中文大學條例》附表1《香港中文大學規程》的規程條文，未見提及校方有權單方面中止學生代表的資格。

候任閣員向學生致歉 籲校方應尊重其當選

中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖稱，臨政會會於3月1日如期移交職權，他及一眾前任中大學生會成員將無條件支持新內閣一切做的決定，並指歷史會記錄中大管理層如何與政權狼狽為奸，試圖整肅公民社會。現時社會氣氛低迷，他希望大眾知道仍有不少未放棄香港的年輕人正在默默堅持，呼籲中大同學及全港市民不要置他們於不顧。

林最後就未來服務或受影響一事，帶領閣員向學生鞠躬致歉。林強調，是次選舉屬合法選舉，並獲近99%信任票，呼籲校方尊重，「民意係拎嚟尊重，而唔係拎嚟踐踏」。

「朔夜」早前接受《蘋果》專訪時曾表示，內閣12名成員已為堅持民主自由做好停學甚至被捕的心理準備。當時另一名候任中大學生會會長林睿晞亦曾以「本土派」形容其內閣的政治立場，認同港人應延續抗爭意志。校方其後於2月3日發聲明，指對「朔夜」發表對大學的失實指控及有可能違法的言論，表示強烈反對。

4歷屆學生會聯合聲明強烈譴責校方

過去4屆學生會包括「晨煦」、「凌霜」、「山鳴」及「星火」發表聯合聲明，強烈譴責校方無理做法，強調「朔夜」乃經民主選舉形式由全體中大同學選出，依校董會通過的《中大學生會會章》，有充分的權力代表全體中大同學，校方口中「令大學聲譽受損的失實言論」，亦實為中大全體同學以手上一票所授權和表達的真實想法，質疑「0票」的中大校方，與得到中大同學3,983信任票、信任率超過95%的民選學生會內閣相比，「究竟誰更能代表中大？誰又更能代表中大同學？」

聲明又斥中大校方為向政權表忠，徹底踐踏中大同學的民意，視中大學生會的民主機制如無物，更假借公器，準備處罰敢於站出來為學生發言的學生會幹事，「甘淪作中共鷹犬，為首戕害自己的學生」，為中共爪牙打壓自己學生，將香港校園內最後一點言論自由抹殺乾淨，「又有何面目面對列位先賢？」

4屆學生會要求校長段崇智立即撤回有關聲明及立即停止相關打壓行為，強調即便中大今天能把學生會噤聲，也絕無法禁止所有中大同學發聲，更無法禁止歷屆歷任的畢業生繼續為同學為社會而發聲，「先賢的執著已刻銘在我們心中；中大的精神定必永存。」

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