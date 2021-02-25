德國BioNTech疫苗供港日期一推再推，昨日政府稱因BioNTech疫苗出口程序尚待完成，疫苗未能於昨日在德國付運今日抵港，據悉BioNTech疫苗明日亦可能未必可抵港，或可能要星期六才能到達。據了解BioNTech疫苗仍有涉及文件問題仍未解決，但與疫苗質素及歐盟出口管制無關。

德國BioNTech疫苗原定今日抵港，但昨午傳出疫苗於德國出口方面有問題，昨晚政府確認疫苗無法如期今日抵港。政府於新聞稿中指根據復星醫藥通報，由於疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能於昨日在德國付運今日抵港，當中並不涉及歐洲聯盟就武肺疫苗出口的管制問題。首批100萬劑的德國BioNTech和中國復星「復必泰」疫苗疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到香港。

聶德權向公務員發信鼓勵接種疫苗

公務員事務局局長聶德權今日則向全體公務員發信，指預計BioNTech疫苗短期內會運抵香港，又稱行政長官和司局長周一已經接種科興疫苗，過程簡單順利，沒有任何不適，呼籲公務員與家人踴躍報名接種疫苗，帶動社會參與，政府亦已邀請專家研究過往多種防疫措施，例如院舍的探訪、檢測次數、檢疫安排、社交距離及出行通關等，之後會否有條件鬆綁。

聶又指局方月初邀請各常任秘書長和部門首長，提名公務員支援疫苗接種中心行政工作，目前已收到逾千個提名，形容令人鼓舞；而政府多次封區檢測行動共調動1.2萬人次公務員參與，涉及40多個政策局和政府部門。

市民可匯報接種後副作用

另外，已報名的五個優先組別人士於明日（26日）開始接種中國科興疫苗。香港藥劑專科學院指，會設熱線讓市民匯報接種後的副作用，再轉交衞生署。該學院院長鄭綺雯表示，有疫苗總比無疫苗好，希望大家更聰明地使用，而她本人亦會於下星期接種科興疫苗。

對於坊間憂慮疫苗副作用，鄭認為市民應按個人風險選擇適合自己的疫苗，問問自己是需要高保護抑或「可以攞少啲保護」，「如果我係成日接觸高風險病人，我唔可以少咗、打咗等於冇打咁嘅，咁就要打高效益啲嗰隻，但都可能有不知名副作用發生。」

她指以往經驗顯示，香港人普遍不傾向打疫苗，亦不習慣匯報用藥後的副作用，與歐美接種疫苗預防的文化有差異。她建議打完武肺疫苗後可觀察自己有否出現副作用，即使輕微如傷口痛都可匯報，希望大家「乜都報」，以便收集資訊作疫苗安全評估。

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