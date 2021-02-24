【2021-22財政預算案】

【本報訊】低息環境下，港元定存年息率普遍不足一厘，財爺又講明預算案「減糖」，普羅大眾想保值亦困難。有見去年政府發行的通脹掛鈎債券（iBond）及供「老友記」認購的銀色債券反應踴躍，當局今年加碼發行，讓稍有閒錢的市民「自製回報」。兩者合計發行總額將由去年預算案的130億元，增至今年共390億元，其中iBond發行不少於150億元，銀債更升至240億元，年齡門檻亦由以往65歲放寬至60歲便可購買。

銀行界及學者認為，若兩項零售債的最低保證回報率，能維持不低於去年水平（即iBond年息2厘及銀債3.5厘），相信公開發行會繼續獲得熱烈認購，政府亦可藉發債增加庫房水源。

iBond及銀債最低入場費均為一萬元一手，年期三年，每半年派息一次，浮息以過去六個月平均通脹率釐定，但兩債都設有包底保證息率。財政司長陳茂波昨預測，今年本港整體通脹率為1.6%，基本通脹率1%。

學者：可為南向通做準備

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，在目前低息環境下，銀行港元定存息率，即使年期稍長仍低於一厘，是次政府增加iBond及銀債發行額，假設最低息率保證仍維持在吸引水平，如去年的2厘及3.5厘， 相信市民認購反應仍會非常熱烈。當局降低銀債年齡門檻，亦令更多相對年長市民可申請銀債，「相信佢哋都會受惠，尤其疫情環境下」。

中大經濟學系副教授莊太量指，政府加碼發行零售債，「可以畀市民有啲飲茶錢，獲得較高息回報的一項投資」。以往政府財力雄厚毋須籌資，發債主要是象徵式為普羅大眾提供較高回報，但現時當局「真係要發債幫補吓」，增加發行額可為庫房帶來多些現金流。他認為iBond雖不是未來債券南向通的投資興趣，但當局加大發行額豐富債券品種，亦可為未來南向通開通做定準備。

去年第四季政府先後發行iBond及銀債，公佈之初目標發行額各100億元，最後分別加碼至各150億元。iBond獲超過45萬份申請，認購金額達383.7億元，超購1.56倍，申請人最多獲分四手。銀債反應更是歷來最好，獲13.5萬名老友記申請，涉資432億元，超購達1.9倍，最多獲配發14手。

擬向公眾發綠色債券

另外，政府過往只發行綠色債券予機構投資者認購，財爺昨在預算案透露，計劃向公眾發行零售綠債，發行規模會參考iBond及銀債，相關息率暫未有定案。

當局亦計劃定期發行綠債並擴大「政府綠色債券計劃」規模，上限提升一倍至2,000億元，未來五年會因應市況再發行合共約值1,755億元的綠債。至於政府債券計劃的上限，亦會由2,000億增至3,000億元，以便當局有足夠空間發行。

【網民有話說】

Simon Wong：其實所有山路唔應該開發，咁先保留到大自然，點解要整咁多嘢輔助人類去娛樂？

Chan Wai Lam：波叔驚𠵱家行山人破壞山野唔夠力，幫手徹底消滅山野。