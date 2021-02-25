反送中運動至今累計過萬人被捕，當中不乏未成年學生。教育局局長楊潤雄昨（24日）書面回應指，截至去年年底，在完成司法程序的案件中，有約130名學生准簽保守行為，另有19人經警司警誡後被釋放。

楊潤雄昨書面回覆立法會議員時指，考慮到部份18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士是受朋輩壓力而犯案，稱警方願意考慮採取可「改過自新」的措施，如警誡或簽保守行，但前提是該未成年人士須承認他犯錯的行為。

楊提到，自2019年6月起涉暴力違法行為而被捕的未成年學生中，截至去年底，共19人經警司警誡後獲釋，約130人簽保守行為。警方會考慮轉介給教育局、社會福利署或非政府機構，以減低他們重犯的機會。

楊重申，政府強烈譴責任何組織或人士把學生利用作政治籌碼，影響他們正常學習及身心發展，當局已提醒學校應採取適當措施，「抵禦外來政治力量介入學校運作」，如發現有學生參與校外可能違法的活動或組織，會適時為學校提供意見，有需要時聯絡執法部門跟進。

楊又指，政府並沒有備存學生在校外自行成立，並以關於社會議題為宗旨的組織的相關資料。

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