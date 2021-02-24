【本報訊】復課後出現首宗學生染疫個案，何文田余振強紀念中學一名16歲學生初步確診，屬無源頭個案。他最後上課日為2月23日，同日開始身體不適，昨到伊利沙伯醫院求醫，暫無密切接觸者，衞生署建議學校關閉14日消毒，師生要檢測。

師生暫毋須隔離

染疫學生居於何文田愛民邨建民樓，曾與非同班學生接觸。該校師生暫不需要隔離，衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，是次僅有一名學生初步確診，加上該學生上課時有戴好口罩，故沒有師生屬無密切接觸者，只需進行檢測。

昨新增的六宗源頭不明個案中，患者分別居住柴灣杏花邨26座、大圍雲叠花園二座、香港仔華貴邨華賢樓、深水埗福華街570-572號、筲箕灣東旭苑東曉閣，以及佐敦彌敦道315號。

其中居於杏花邨26座的63歲男子曾在2月15日接受大廈強檢，當時結果呈陰性，20日開始感到不適，再檢測後確診，家住佐敦彌敦道315號的26歲土瓜灣貨倉男則任職保安。

新增四幢大廈納入強制檢測名單，包括黃大仙竹園南邨華園樓、觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈、堅尼地城爹核士街11號浚峰，以及元朗蓮花地11A號。

昨有十多宗初步陽性個案，至少六宗無源頭，包括居於房協大埔過渡房屋策誠軒的荔枝角億京廣場銷售員，其農曆新年期間曾與同事見面。另外，一名在新蒲崗大有街辦公室上班的62歲男子亦初步確診，他居於曾強檢的香港仔華貴邨華賢樓。

日前一名在屯門社區洗腎中心定期洗腎的26歲女病人檢測結果屬不確定，再安排檢測，醫管局總行政經理何婉霞表示，檢測後確定她對病毒呈陰性反應。

昨日亦再有N501Y變種病毒輸入香港，唯一新增的輸入個案來自一名由杜拜抵港的25歲女子。連同該個案，本港至今累計有41宗輸入個案帶有N501Y病毒株。