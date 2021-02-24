去年初武漢肺炎肆虐，口罩供應非常緊張，不少市民要四出奔走排隊撲罩。當時政府物流服務署從全球搜購口罩，以不經招標、直接批出採購合約方式，於去年合共採購11.2億個口罩，涉款約42億元。財經事務及庫務局局長許正宇今日（24日）回應議員查詢時指，物流署截至去年12月底，共發現8,370萬個（7.4%）或有問題的口罩，當中4,500萬個涉及質素問題，更有40萬個口罩逾期，但供應商仍未交付。

許正宇指，物流署經抽樣檢測及化驗所測試後，發現約4,500萬個涉質素問題的口罩，當中有321萬個已被政府部門使用，其來源地包括日本、印度、俄羅斯、美國及德國等，署方已通知相關部門停用該批口罩，以及將剩餘口罩交回並跟進，亦正與供應商跟進，要求就問題口罩退款或換貨。物流署亦發現約670萬個來自中國、懷疑附虛假商品說明的口罩，當中有82萬個已被政府部門使用，署方已發出停用口罩通知，並將剩餘口罩轉交海關處理。

許正宇又稱，另外一款聲稱來源地為日本的3,200萬個口罩，物流署從報章報道中得知，有關供應商疑似將其他產地口罩，重新包裝為來自日本的口罩後，懷疑其交付的口罩與採購合約不符，故已向海關舉報，而該批口罩並未分發予政府部門。

此外，現時亦有逾40萬個口罩逾期但未交付，涉及本地供應商「中國國際進出口有限公司」及「華潤紡織品有限公司」，原定為去年10月及11月交付。兩間公司聲稱，因生產地方貨運出口限制而需延期交貨，預計今年3月才會到貨。

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