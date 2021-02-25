尖沙嘴商場K11 MUSEA餐廳名潮食館爆疫，至少6人中招，顧客和員工需要強制檢測。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在商台節目中形容是危險訊號，政府必須加快及加大力度追蹤，「閃電式」攔截，否則病毒擴散將後患無窮。

何栢良指，香港過去兩周有四成個案病發超過7日才確診，本地個案亦有四成屬源頭不明個案，認為「兩個四成」是屬於紅燈訊號，且昨日亦有飲食群組出現，坦言感到擔心。

他表示，在初七放寬防疫措施恢復晚市堂食時，該食肆已有一宗確診，到初八再有多名食客初步確診，相信餐廳內有傳播鏈，加上患者發病至昨日確診相隔一至三日，其間曾外出上班及食飯，故今次政府能否「閃電式」攔截病毒擴散是關鍵，除透過「安心出行」通知同一時間與確診者曾到過同一餐廳的食客外，亦要主動聯絡填紙仔登記資料的食客，短時間內完成追蹤確診者的家人、緊密接觸者及次緊密接觸者，否則若未能及時攔截病毒傳播，會如第三波般在餐廳爆發，病毒擴散後患無窮，經濟等各方面亦會傷上加傷。

可測試「安心出行」成效 如有用較封區成效好

他指今次是對「安心出行」的測試，由於爆疫食肆屬高危地點，如能發揮作用，較晚上封區成效大很多，亦會更多市民用「安心出行」；但如程式不能發揮預期作用，出現「走漏」情況，市民信心則會受到影響。

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