九名泛民人士涉於前年8月18日組織及參與未經批准港島遊行，案件今在西九龍裁判法院續審。代表壹傳媒創辦人黎智英的資深大律師余若薇，早前因接觸感染武漢肺炎的港台髮型師，須入住隔離中心，日前完成檢疫，今日終可「歸隊」出席聆訊。

今日輪到有份處理前年8月民陣集會遊行申請的高級督察冼佩雯（譯音）作供。辯方向她播放片段，顯示8月18日下午維園集會期間，足球場已有大量群眾，民陣曾呼籲市民先使用中央草坪，看看警方幾時才開路。其後民陣發言者指警方已開放高士威道，民陣陳皓桓批評警方沒有指示群眾如何離場。

冼今供稱，當時身處指揮中心，留意集會情況，「我哋警方從來冇開路畀任何未經批准嘅遊行」，而她沒注意民陣說過警方開了路。至於片中民陣稱配合警方要求「流水式」離場，冼說沒留意確實言詞，「淨係知佢哋準備遊行咁樣」。而她已即時在指揮中心大叫通報同僚。她不同意警方沒有指示群眾怎樣離場，因有警民關係組同僚向主辦單位說過離場方向。

冼一度稱不反對通知書有提及維園足球場人太多時，集會也可使用中央草坪。不過當她閱讀通知書後承認記錯，解釋由於中央草坪不在康文署公開借出進行公眾活動的場地之列，所以通知書「冇寫一啲book唔到嘅地方落去」；只是警方一向在民陣或其他組織活動時，會告訴主辦單位若人多時可使用中央草坪。

本案被告包括不認罪的黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（64歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）、李柱銘（82歲），以及認罪的梁耀忠（67歲）和區諾軒（33歲）。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC536/20】

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