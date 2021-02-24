【本報訊】香港人終要為國家維穩費買單。財政司長陳茂波昨公佈新一份財政預算案，首度將「維護國家安全」開支納入其中，涉及高達80億元。當局雖指明涉款為「未來數年」非經常性開支，但陳拒披露詳細分項及人手編制，只確認中聯辦主任駱惠寧曾「睇過」數據。民主派批評，國安開支透明度低如無字天書，金額更令人相當吃驚。時事評論員指，國安開支跟內地維穩費性質類同，港府想藉公開國安費威嚇市民。

陳茂波昨於個多小時預算案演辭中隻字不提涉及維護國家安全的80億元開支，有關開支被放在開支預算摘要的最後一項，沒有專屬編號，亦未列出屬哪一部門使用等細節。根據港版國安法第19條，財政司長從政府一般收入中撥出專門款項支付維護國安開支，且不受香港法律限制，今次是港版國安法自去年6月30日生效後，公眾首次得悉有關開支。

陳茂波：國安委員會已審批

陳茂波承認有關開支去年12月已批出，解釋今年2月已在2020-21財政年度支付及入賬，又稱來年將毋須再撥款，但拒透露更多資料，僅指預算經中聯辦主任駱惠寧列席的維護國家安全委員會及特首審批，「我自己都當然參與在內」。

至於為何要在預算案列出款項，據知因開支由庫房支出，若不列明，開支預算便會出現收支不平衡問題。有網民比較內地2017年維穩費數據，指以香港700萬人口推算，人均需承擔開支逾千元，足以打入「全國十大」，幾乎是新疆人均維穩開支約2,300多元人民幣的一半。

雖然國安法列明國安開支及人員編制由該專門款項支付，但本報翻查多個直接參與國安案件部門，包括警務處、律政司及司法機構，發現新一年度人員編制及預算未見明顯減少，未知是否已把人員開支剔出。

事實上，加強國安教育工作開支，亦未納入80億元中，教育局在新財政年度，包含國安教育及師訓的「其他教育服務及資助」，預計開支便逾13億元，較上年度修訂預算大增逾3.5億元。

民主黨前立法會議員涂謹申批評，國安開支透明度低如無字天書外，金額也令人吃驚，又指廉署作為完整架構部門，一年開支只約12億元，假設國安開支80億元為三年開支，每年平均也高達廿多億元，相當於兩個廉署，質疑「根本就係成個特區政府都係用嚟維護國安」；另一民主黨前立法會議員林卓廷亦指，有關開支零透明度，令其他牽涉部門應公開支出，也難受監察。

劉銳紹形容如內地維穩費

時事評論員劉銳紹表示，維護國家安全開支不透明，用途亦不明，加上「未來幾年」等說法疑點重重。他形容跟內地維穩費性質類同，將大陸國安及維穩費概念搬到香港，公佈國安費目的是恐嚇香港人，「當監察唔到，就算只係治安事件，佢咩都以國安之名，就可以混淆一切」。

本報曾向警方、司法機構及律政司查詢在港區國安法生效後，人員職位編制是否包含負責維護國家安全的人員及相關開支是否仍由部門年度預算支付，律政司只回覆指已設立維護國家安全檢控科，並重覆引述國安法第19條條文。而司法機構回覆指，各級法院處理包括港區國安法的案件及支援法庭的運作和服務的年度編制和開支預算，全數包括在司法機構的預算案中開支總目內。警方則未有回覆。