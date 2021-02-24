【本報訊】環境局下月將公佈本港首份電動車普及化路線圖，目標2035年或之前停止新登記燃油車等。預算案率先宣佈提高「一換一」電動車首次登記稅最高寬免額15%至287,500元。政府消息人士形容做法大膽，冀進一步推展「在家充電」，將為法團提供資助。

2035年前淘汰燃油車

預算案指，電動車普及化路線圖報告下月公佈，措施包括2035年或之前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡等。政府消息指私家車數量增長嚴重，「唔鼓勵買新車」，政策大方向是壓抑私家車增長，同時迎合全球趨勢，鼓勵使用電動車和其他新能源車，預計加稅及上調「一換一」寬免額後，未來對電動車需求上升。

消息人士指「一換一」首次登記稅最高寬免額由25萬元增至287,500元，增幅15％，算是大膽做法。有關計劃2018年開展至去年底，全港共有約7,500輛電動車落地，當中約6,700輛有參與「一換一」，佔近九成，「所以一換一係成功嘅計劃」。

消息稱，政府一向主張電動車「在家充電」，但一直面對屋苑業主立案法團反對和電力不足問題，電動車藍圖報告將有所着墨，例如為法團提供資助、兩電提供技術等；藍圖也會提及的士小巴等商用車輛充電問題。消息指目前全港有3,300個電動車公共充電站，三分一位於政府場地，其餘為商場或公共地方。

環保組織綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝認為，港府定於2035年淘汰燃油車的目標不夠積極。他舉例歐洲不少國家如丹麥、瑞典、荷蘭、愛爾蘭2030年將淘汰燃油車，挪威更將目標定於2025年。

楊日輝期望，下月公佈的電動車普及化路線圖會列出更多具體目標，日後才能評估政策成效，例如計劃增設的充電站數目及地點、會否發展氫能或其他低碳能源電動車，以及如何回收老化電池等。