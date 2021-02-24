本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港昨日（24日）新增17宗武漢肺炎確診，16宗本地感染，6宗無源頭；初步確診10多宗。食肆限桌令2月18日年初七放寬至4人之際，尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館疑同日起爆疫；至少4組顧客、共6人中招，包括1名在2月18日午膳的確診者（第10912號個案）和5名在19日午膳的初步確診者。

其中尖沙嘴中心1間公司3名職員2月19日到該餐廳午膳後中招，連累全公司都要入隔離營。醫管局1名IT職員與3名同事同日到該餐廳午膳後都中招，發病後仍上班。由於擔心該餐廳播毒，18日起曾到該店的顧客和職員都要強制檢測。除名潮食館外，另多9棟大廈要強制檢測，包括堅尼地城單幢私樓浚峯和沙田屋苑雲疊花園2座。

2.24強制檢測大廈／場所

政府刊憲，2月18至24日曾到訪名潮食館的人，須於26日或之前檢測；若已在24日檢測，可獲豁免。至於11至24日曾到訪其餘9棟大廈逾2小時者，須於26日或之前檢測；若已在12至24日檢測，可獲豁免。

●尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館

●香港仔華貴邨華賢樓

●堅尼地城爹核士街11號浚峯

●筲箕灣東旭苑東曉閣

●佐敦彌敦道315號

●深水埗福華街570至572號及兼善里16至18號

●黃大仙竹園（南）邨華園樓

●觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈（地舖及1樓除外）

●沙田雲疊花園2座

●元朗八鄉蓮花地11A號

3同事赴爆疫食肆共膳中招 累全公司入隔離營

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會，繼續預早交代多宗無源頭初步確診者的詳情。其中多人都在疑爆疫的名潮食館午膳，包括1名住荔枝角泓景臺、在尖沙嘴中心上班的人，2月19日開工前與同事到名潮食館午膳。當中2名同枱食飯的同事也初步確診，全公司其他同事都要隔離檢疫。

此外，住大角嘴維港灣7座、無源頭中招的62歲退休人士，2月19日都與家人到名潮食館午膳，並在傳染期到多間食肆用膳；21日到奧海城店糖心軒，以及23日到大角嘴金家樂茶餐廳。

中招公院IT發病上班 同赴爆疫食肆3同事須隔離

同樣曾到名潮食館午膳者，還有住鰂魚涌逸樺園1座的醫管局總辦事處1名資訊科技及醫療信息部職員，2月22日晚發病，但23日才最後上班並接受檢測，被發現無源頭中招。此IT職員不用接觸病人，但曾與3名醫管局文職同事於疑爆疫的名潮食館共膳。該3名同事須檢疫，其他同事亦要檢測。而患者位於九龍醫院R座的辦公室已消毒。

不過最先確診的名潮食館顧客，是住筲箕灣東旭苑東曉閣、在土瓜灣上鄉道工作的61歲女文員（第10912號個案），同樣無源頭染疫。她2月18日中午與同事到名潮食館用膳，較其餘5宗初步確診早1日到訪，而當日亦是政府放寬食肆限桌令至4人的首日。

16歲中學生上課同日發病 同校師生要檢測

何文田余振強紀念中學1名16歲學生亦無源頭中招，2月23日發病不適，但同日才最後上課，24日到伊院求診並入院。他住何文田愛民邨建民樓，曾與非同班學生接觸，但暫無密切接觸者。衞生署建議學校關閉14日消毒，師生要檢測。

無源頭中招者還包括住房協大埔過渡房屋策誠軒的荔枝角億京廣場銷售員，新春期間曾與同事見面。至於在新蒲崗大有街辦公室上班的62歲男子，亦無源頭中招，住香港仔華貴邨華賢樓。

普通科門診延長交樽時間

食肆、健身室及美容院等場所於年初七（18日）重開，所有員工均須於14天內檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不需心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由2月15日起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（2月25日）在堅彌地城遊樂場、筲箕灣東旭苑東曉閣、黃大仙竹園（南）邨華園樓、觀塘麗裕大廈和沙田雲疊花園2座增設流動採樣站，26日亦在長沙灣昌華街增設流動採樣車，為須強制檢測的當區居民及工作人員服務。至於薄扶林華貴社區會堂的流動採樣站，會延長服務至26日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至2月28日）

●黃大仙睦鄰街遊樂場（至2月26日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至2月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（至2月28日）

●元朗安興遊樂場（至2月28日）

●天水圍天瑞體育館（至2月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至2月25日）

只供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至2月25日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月28日）

●大埔社區中心籃球場（至2月26日）

只供該區須強檢居民及職員

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（2月23日至26日）

●堅彌地城遊樂場（2月25日）

●筲箕灣東旭苑東曉閣空地（2月25至26日）

●黃大仙竹園（南）邨華園樓空地（2月25至26日）

●觀塘麗裕大廈停車處（2月25至26日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月28日）

●長沙灣昌華街（2月26日）

●荃灣中心14與15座空地（2月24日至25日）

●沙田雲疊花園2座L2號車位（2月25至26日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月24日21:10）

10,913宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

198宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多34人出院（第7818、9852、9995、10155、10278、10452、10542、10615、10640、10649、10673、10692、10701、10708、10714、10726、10727、10731、10737、10739、10741、10742、10743、10774、10793、10802、10805、10810、10821、10827、10836、10846、10874、10881號個案），

共10,461人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

207名確診者仍留醫；

17人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611號個案）、

11人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9867、10023、10083號個案）、

其餘179人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至2月24日19:00）

兩岸疫情最新數字：內地周二（23日）新增12宗確診，全部為境外輸入，分別是上海3宗，四川及陝西均有2宗，天津、江蘇、浙江、山東、廣東各有1宗。大陸累計確診89,864宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診942宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月24日09:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.12億，全球死亡人數超過248萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,825萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過50.2萬。印度確診人數超過1,101萬，死亡人數突破18萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,026萬，死亡人數超過24.8萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國《華爾街日報》（WSJ）引述世界衞生組織（WHO）人員表示，中國當局確認武漢各地於2019年12月出現174宗武漢肺炎病例。這足以表明輕症、無症狀或未檢出病例比先前認為的更多。

根據世衛病毒溯源調查人員，中國當局檢視得自2019年12月的13個病毒基因序列後，發現跟華南海鮮市場有關的病例有相似序列，跟市場無關的病例則有些細微差異。世衞團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說，這兩組病毒可能是在2019年11月中至12 月初開始分化，但也暗示可能早在當年9月就已出現感染。古柏曼斯表示，上述情況連同其他證據顯示，武肺可能是在當年11月下半月某個時間點或不久前傳給人類，極少數的人因此生病，但不足以引起關注，直到後來導致武漢疫情爆發。到了同年12月，病毒傳播範圍已變得更為廣泛，跟華南海鮮市場有關或無關者都染上病毒。

●英國周二新增8,489宗確診，是去年10月以來新低。英國首相約翰遜周一才宣佈英格蘭地區解禁路線圖，迫不及待想放暑假的英國人已經紛紛上網預訂出遊行程，旅遊網站的訪問人次暴增，班機和旅館預訂數也攀升。

●德國認證醫學實驗室協會（ALM）周二表示，武漢肺炎病毒變種毒株正在德國持續傳播，過去一周新增病例中有近30%系感染了英國變種毒株。德國內政部宣佈，對捷克和奧地利蒂羅爾州接壤邊境的管控措施將延長至3月3日。

美國《華爾街日報》／路透社／德新社

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,256,160 (502,482)

印度 11,016,434 (156,463)

巴⻄ 10,260,621 (248,646)

英國 4,146,734 (121,536)

俄羅斯 4,142,126 (82,666)

法國 3,689,426 (85,195)

⻄班牙 3,161,432 (68,079)

意⼤利 2,832,162 (96,348)

⼟⽿其 2,655,633 (28,213)

德國 2,405,263 (68,525)

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