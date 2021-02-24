中大校長段崇智日前接受傳媒專訪，聲言學術及言論自由仍是大學基石；若師生互相尊重、和平理性及守法，校方不會設任何限制，學術研究亦可以討論敏感議題。惟校方昨晚（24日）突發聲明，指校方發現有不實報道指段表示校園內可以討論港獨，澄清有關報道完全錯誤失實，強調「中大堅決反對港獨及任何煽動或鼓吹港獨的言行。」

突出聲明批報道「完全錯誤失實」

《香港01》本周二（22日）刊登中大校長段崇智專訪。段於專訪中曾表示，學術及言論自由仍是大學基石；若師生互相尊重、和平理性及守法，校方不會設任何限制，學術研究亦可以討論敏感議題。

惟中大昨晚（24日）突然發聲明，指中大發現有網頁刊登不實報道，指段於該專訪中稱校園內師生可以討論港獨，「中大嚴正澄清，校長段崇智教授從無作出此等言論，有關報道完全錯誤失實。」

校方續稱，已即時聯絡刊登相關新聞的機構，主動澄清，並要求更正，亦指段從無發表上述言論，「中大堅決反對港獨及任何煽動或鼓吹港獨的言行。」

左報傍晚斥段言論「助紂為虐」

《蘋果》翻查發現，《鳳凰新聞》昨晚刊登報道指，段於該專訪中表示校園可討論港獨，諷刺段「果然是偷換概念的老手！」報道續斥他作為大學校長，不僅沒有譴責校園內存在的港獨問題，「反而講出不違反法例，就可以討論港獨這種奇葩言論，完全就是助紂為虐！」該報道並附上22日專訪刊登時的截圖。

《蘋果》其後再到《香港01》查看該篇報道，發現報道早於前日（23日）把港獨二字改為敏感。

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