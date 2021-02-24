【圍「女警」案】

【本報訊】前年7月九龍區大遊行後，有短髮女因拍攝而遭示威者懷疑是便衣女警，將她包圍。三男女被控非法禁錮等罪，案件昨續審。其中任職社工的男被告自辯，欲解釋當時是想分隔女事主及市民，以保護市民，但他先遭法官練錦鴻反駁，指女事主當時前面無人，「分隔啲咩」，繼而被控方質疑他仿效其他示威者「人云亦云」。練官嗤笑謂「佢未必識人云亦云呢嗰字㗎。」

三名被告依次為男廚師黃子隆（31歲）、男學生吳睿哲（23歲）及女教師蘇瑋善（26歲），被指於前年7月7日在旺角非法囚禁女事主X，及參與非法集結；黃另被控非禮X。

註冊社工、次被告吳睿哲供稱，當日途經案發地點時聽見有人稱呼X為「Madam」並指控X打人，他希望X澄清身份，問對方出示委任證。吳承認曾高呼「人鏈！圍住！」解釋因不希望有人捉着X，遂以人鏈方式取代；「圍住」則希望將X與其他市民分隔。

控方播片，指吳站在X身旁，市民則站在較後位置，根本毋須分隔兩者。練官加入盤問，問吳：「佢前面冇人㗎喎！你分隔啲咩呢？」惟未待吳作答，練官已催促：「你答我問題好冇呀！答！」吳問可否重複問題，練官語帶不耐煩拒絕。

大狀用洋名叫被告 官：唔好咁親熱

吳解釋當時圍住X，只欲引起X注意並與她交流，練官再問：「你覺得你有權同陌生女子交流同引起佢注意力？」吳答沒有。

控方問吳是否「人云亦云」仿效示威者行為，練官聞言嗤笑，並謂：「佢未必識人云亦云依嗰字㗎。」及後吳解釋因見X神情閃縮，又刻意遮住容貌避開鏡頭，才質問對方為何掩面。練官再次插嘴：「我唔明個logic ，你有權影佢個樣咩？」吳承認沒有。

在中學任教的第三被告其後亦自辯，稱當日聽到有人叫「搶嘢」，故走近查看，代表大狀一度熟絡地以「Jessica」稱呼她，練官即謂：「用第三被告，我哋唔好咁親熱啦好冇？」案件今續。

案件編號：DCCC893/19