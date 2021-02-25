網民前年10月發起十八區再開花的「神獸罷鷲」行動，繼續爭取五大訴求，同時反對蒙面惡法與反警暴。當日觀塘區亦出現堵路，警方接報到場掃蕩時，在現場附近發現一名女廚師與約10名黑衣人逃走。女廚師遭截獲，並在其背囊內搜出雷射筆。她今在觀塘裁判法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官稱判監無可避免，判她入獄兩個月。

案情透露，前年10月13日，由於牛頭角道一帶有人堵路，警方派員到場。警員8317發現有20名戴口罩男女，其中包括被告李曉嵐（30歲）在內的10人向定安街逃去，該警追上並截停被告，在被告背囊內找到雷射筆、頭盔、口罩、眼罩、生理鹽水等物。被告被捕後於警誡時保持緘默。

辯方求情指，被告來自單親家庭，任職廚師，惟因受疫情影響，現僅能兼職工作。事發距今約16個月，被告精神飽受影響。她明知會被判監，仍選擇認罪，望能輕判，承諾不會再犯。辯方又呈上被告父親及好友撰寫的求情信，兩人均讚賞被告為人。

主任裁判官徐綺薇判刑時強調，上訴庭已提及同類案件的嚴重性以及雷射筆對人眼的傷害。雖然被告原本沒有案底，且選擇認罪，但判監仍是無可避免，判被告入獄兩個月。

【案件編號：KTCC1528/20】

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