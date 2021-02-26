「港版國安法」去年7月生效，中央徵用香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店作國安公署臨時基地，事隔8個月，國安公署疑準備另覓基地。《南華早報》引述消息指，國安公署將遷出維景酒店，但該消息人士卻未有透露新地址、搬遷時間及其原因。

國安公署位處鬧市住宅區，《蘋果》去年8月發現，位於大坑的國安公署大樓附近，有身穿寫上「CKF」藍衣的神秘人巡視，並與特務警察一同站崗，有居民指藍衣人會查問行人。

徵用近8個月 今傳另覓基地

特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、中聯辦主任駱惠寧等人去年7月曾到場主持國安公署基地開幕禮，基地啟用至今近8個月，《南華早報》引述消息人士指，國安公署將遷出維景酒店，另覓基地新址。

本周三公佈的《財政預算案》內列出一筆80億元巨額「維護國家安全」開支，但拒絕交代開支的細節，其後港府出聲明指有關撥款與駐港國安公署無關，又表明不會公開詳情，惟今日隨即傳出國安公署將另覓基地的消息。

《南華早報》亦報道，此80億元的國安費用將用來繳付執行「港版國安法」的紀律部隊人員的薪金，亦會用來繳付聯合辦公室的租金開支及設備開支，相關開支屬機密，故不會由立法會審批。

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