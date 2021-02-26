元宵佳節，港大校長張翔原定今日（26日）到港大4個宿舍向學生派發糖水。有宿生發起靜坐及杯葛行動，抗議校方在副校長任命等議題上一意孤行、漠視學生意見。張翔最終沒有現身，派糖水由副校長及學生事務長代勞。學生事務長與學生對話時形容中大發生的事「非常不幸」，但港大情況非常不同，稱要保持溝通，「唔好容許我哋去到呢個地步」。

港大副校長Ian Holliday及學生事務長謝樹基傍晚約6時到達港大第二舍堂村。李兆基堂約50名穿黑衣黑褲的學生在宿舍大堂門外靜坐，並舉起寫有「無理解僱戴副教授」、「意圖修改院長遴選指引」、「校委會專行獨斷」、「摧毀港大百年基業」等標語，大堂玻璃門亦貼上「正視學生訴求」等字句，惟Ian Holliday等人未有被阻止進入宿舍大堂。

3間舍堂早前向宿生發電郵，指校長張翔及副校長Ian Holliday將於今日傍晚6時到場派發糖不甩，送上元宵節祝福。3個宿生會其後刊出聯合聲明，呼籲同學杯葛活動。有非本地學生在大堂等候，並與Ian Holliday和謝樹基寒暄。兩人其後在宿舍門外與學生對話，有學生表示關注校委會早前任命兩名有政治背景的人為副校長，以及解僱法律系副教授戴耀廷，又提及港大曾發聲明指會重新審視為學生會提供的各種安排，問港大是否打算和中大校方一樣，與學生會「割席」。謝樹基表示中大與港大的情況非常不同（very different scenarios），他個人認為中大一事「非常不幸（very unfortunate）」，稱「我哋要保持溝通……唔好容許我哋去到呢個地步，我哋依家唔係喺呢個地步」。

被問到張翔為何未有現身，Holliday指張有「其他事務在身」（other engagements），稱自己並不清楚其行程，答應代為反映學生的訴求。參與行動的梁同學稱，靜坐是希望以和平理性方式向校方傳達學生的聲音，惟張翔最終缺席令人感到非常失望，「睇得出佢唔願意面對學生，知道學生有行動之後就選擇龜縮，非常之唔尊重！」

據悉，張翔原定亦會於今日中午到另一宿舍太古堂派糖水，最終亦沒有現身，同樣由學生事務長謝樹基代勞。

張翔上次與學生會面已是2019年10月底，與數名學生閉門會面後在大批保安護送下回應其他學生質詢。他當時被問到會否譴責警暴及與學生公開會面等，惟張只重申聽到同學的意見，之後登車絕塵而去。

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