香港第四波疫情逐漸放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（26日）公佈新增24宗確診個案，當中6宗為輸入個案，其餘18宗為本地個案，其中1宗屬源頭不明，至於初步陽性個案則有20多宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別維持於上年12月10日和今年1月9日。

今日的本地個案回升至18宗，較昨日的12宗多6宗。猶幸，今日的源頭不明個案只有1宗，反映疫情仍是相當穩定。然而，最近K11 Musea商場的「名潮食館」卻出現群組爆發，至今已有30人確診或初步確診。究竟這次群組爆發會否令疫情再次惡化，筆者沒有水晶球，未能給予答案，但最重要的是政府盡快截斷傳播鏈，這才是最有效的方法來控制疫情。

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