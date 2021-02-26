網民於前年11月發起「三罷」 及「黎明行動」抗爭活動，大批市⺠響應號召，被警方拘捕。有男學生涉於上水拆毀路邊鐵欄，遭警員發現及拘捕。男學生被控刑事損壞，案件經審訊後，今於粉嶺法院裁決。辯方爭議警員的證供有多處出入，惟裁判官黃國輝認為出入之處只屬旁枝末節，裁定警員為誠實可靠的證人，被告罪名成立。黃官指被告公然破壞繁忙路段的欄杆，罔顧道路安全，先索取更生中心報告。被告須還押至3月11日判刑。

控方案情指，警長8117駕駛警車經過上水新運路及掃管埔路時，看見四名男子包括被告張文軒（20歲）正拆除路邊鐵欄，其後將鐵欄放在地上。警長與同僚立即下車追捕他們，張與其餘三人逃跑的方向不同，張逃跑時扔掉背囊，及後失足倒地。警長及警員10811合力制服被告，並替被告鎖上手銬。

拘捕被告的警長及警員均有出庭作供，辯方爭議二人的證供有多處出入，例如警長供稱首次看見被告時，二人距離20米，其後卻改稱40米；警長供稱視線從未離開被告，但事後改稱下車時曾短暫望向倒後鏡等。不過，黃官認為警長只是粗略估計二人的距離，並且短暫察看交通情況，並不影響其證供的可信性。

官指事隔多月 警員記錯實可理解

另外，警員原先供稱被告被捕時沒戴手套，惟事後卻改稱有戴手套。黃官認為上述出入只是旁枝末節，並不重要，又指事發距今15個月，警員記錯實屬可以理解，裁定兩警為誠實可靠的證人。

被告沒有自辯，亦不傳召任何證人。黃官表示，當時四名男子圍住欄杆，手部有動作，及後取出欄杆放在地上，唯一無可抗拒的推論，便是四人共同拆毀欄杆。而警長一直注視被告，裁定被告為四人之一，罪名成立。

辯方求情指，被告現為公開大學一年級生。他於2018的文憑試成績未如理想，但他沒有放棄努力讀書，終在2020年考入公開大學。一名北區區議員為被告撰信，指兩人於一個宣傳香港製造的組織認識。議員讚揚被告做事親力親為、盡責，心繫社區。辯方續指，本案案情不算嚴重，望法庭從輕發落。

黃官則指，被告公然破壞位於繁忙路段的欄杆，罔顧交通及路人的安全，須判處監禁式刑罰。惟被告未滿21歲，故先索取更生中心報告，被告須還押候訊。

【案件編號：FLCC892/20】

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