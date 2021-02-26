「蘋果助學金計劃」透過發放助學金，為家庭經濟有困難的學生提供學業及課外活動上的資助，幫助健全的學生能夠努力向上，在學業方面尋求進步，亦幫助有特殊學習需要的學生能夠充份發展潛能，使他們成為社會上一個獨立而且有適應能力的人，在疫情下為學生添溫暖。

「蘋果日報慈善基金」今年已透過自動轉賬，將助學金一筆過直接轉帳予各獲批助學金中小學生申請人的戶口。至於大學學士生方面，本基金已郵寄支票予所屬大專院校，再由大專院校代為發放助學金予獲批學士生申請人。詳情請向所屬大專院校辦事處查詢。

在未來的日子，「蘋果基金」繼續需要你的支持，請即捐款到S0007「助學金專戶」，資助家庭經濟有困難的學生。

「助學金專戶」專戶編號：S0007

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

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– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「助學金專戶」，請於入數紙／支票背面寫上其S0007專戶編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。