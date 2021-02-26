港澳辦主任夏寶龍早前宣旨要求「整頓」香港的選舉制度，港府隨即宣佈修例要求區議員等公職人員宣誓。全國政協副主席梁振英認為，從《國安法》實施和夏寶龍發表講話後，民主派仍然可以批評預算案所見，「香港嘅批評聲音一定會繼續存在，我哋唔係要搞一言堂」。曾提倡特首以協商方法產生的梁又誇口指，夏寶龍的講話不是為普選落閘，普選仍是《基本法》的目標。

「愛國者治港」令下，北京密謀將香港選舉制度變天，夏寶龍詳列「愛國者條件」，港府修例要求區議員宣誓兼列出「正／負面清單」。民主派生存空間不斷萎縮，更遑論普選。

梁振英接受梁粉輿論基地、網媒《港人講地》專訪時指，觸動《國安法》底線的人非常少，絕大多數反對派、攬炒派已回復正常的政治角色。

他以民主派日前批評預算案為例，指民主派批評預算案是「正常嘅，喺呢個城市嘅層面，反對派嘅正常『站位』，正常工作」，又謂並不是要求民主黨、公民黨、社民連為預算案「鼓掌」，聲稱民主派可提不同意見，甚至形容香港「已經比亞洲好多其他有一人一票選舉嘅社會好得多！」而且這些情況在《國安法》實施和夏寶龍講話後發生，顯示「佢哋（反對派）仍然喺香港有佢正常功能同埋角色，無話點樣將佢哋打壓、將佢哋扼殺，排除咗喺香港嘅政治以外。」

否認民主派正遭到打壓、扼殺外，鼓吹特首改以協商產生的梁振英亦否認夏寶龍的講話為普選落閘。他搬出《基本法》指，落實由提名委員會提名後普選特首，再由中央任命是《基本法》的目標，現在之所以未能達到普選，是因為民主派指摘提名委員提名是篩選、不是真普選，「所以個問題唔在於《基本法》呢句話講過唔算數，唔在於中央政府同意唔同意。」

陳智思接種國藥：一啲副作用都冇

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍日前在一個研討會指出，「愛國者治港」是全面準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則和核心要義，香港的管治權必須掌握在愛國者手中。人大港區代表、行政會議召集人陳智思今日出席一個傳媒分享會時指，每個執政者對應支持自己地方，認為要求無可厚非，又指下周三兩會未見有關香港的議題。

陳智思指，夏寶龍的言論是想表達「無論邊個地區都要對自己地方、國家係支持」，認為要求是無可厚非，認為「之前冇咩人講」，夏只是重申提醒一次，執政者要認同國家的管治。他又指下周三將到北京出席兩會，暫未見有關香港的議題。

他又指日前在深圳接種了國藥疫苗，「一啲副作用都冇」，鼓勵市民接種，認為好處遠遠大於風險，市民可自行選擇，讓社會更快回復正常。

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