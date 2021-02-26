2015年成立的降低食物中鹽和糖委員會現屆任期下月14日屆滿，身兼行會召集人的陳智思將卸任主席一職，由賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮接任。陳智思回顧過去6年在委員會工作，形容成績是「超出要求、達標以上」，成功提升市民對減鹽減糖的關注。將接任主席的張亮指會「陳規張隨」，未來希望關注少數族裔和低收入家庭。

陳智思指委員會成績超出想像中要求

2015年政府成立「降低食物中鹽和糖委員會」，負責制訂政策方向的倡議予食衞局，以減低市民攝入鹽和糖的份量，委員會至今成立6年。身兼行會召集人的陳智思指，當初委員會名稱「搞笑令人關注」，主要針對兩大組群，包括年輕人和本身已關注相關議題的長者，為他們提供多些選擇。

他形容過去6年委員會的成績「比我想像中完全超出要求，達標以上」，指市民減鹽糖意識大大增加，學校飯盒外判商亦改良食譜，至今有240款預先包裝產品會貼有4種不同標籤，包括低鹽、無鹽、低糖或無糖，有1,100間食肆亦願意合作成為少鹽少糖餐廳。陳指過去一年疫情擔心食肆生存問題，但至今參與數量有增無減，形容「無諗過6年內做到咁多嘢」。

張亮：未來會「陳規張隨」

對於外國徵糖稅或肥胖稅，陳智思指當時擔心低下階層受影響，最終沒有考慮，認為以政府行為去做會令市民更反感。對於坊間食品部份標榜無糖但鈉含量高，陳承認有食品標籤只針對糖或鹽涉誤導，希望市民未來再多了解，又稱要多謝消委會，「次次有人睬我哋就（因為）消委會出嚟」。陳又稱疫情下市民多買外賣，惟外賣較高鈉，未來委員會可考慮網上平台食肆可加入少鹽少糖選項。

將接任主席的張亮指自己從事投資管理，成立機構推廣跑步，未來會「陳規張隨」，延續好方針，亦希望關注少數族裔和低收入家庭，料6月第一次開會。

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