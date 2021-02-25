七十歲的李伯多年前確診「漿細胞骨髓癌」，化療後接受「自體周邊血幹細胞移植」，效果良好。骨髓癌最近不幸復發，癌細胞基因呈現極不良的變化，藥物治療無效。最後，李伯決定參加「嵌合抗原受體T細胞療法」（Chimeric antigen receptor T cell therapy，CAR-T）的臨床研究，效果顯著。

治療癌症的方法包括：外科手術、放射治療、藥物治療及細胞治療。藥物治療包括「化療」、「單克隆抗體」（Monoclonal Antibody）注射及口服標靶藥物，「細胞治療」則有自體或異體血幹細胞移植及「嵌合抗原受體T細胞療法」。「單克隆抗體」、PDL-1抑制劑、異體血幹細胞移植及CAR-T療法皆利用病者免疫系統抗癌，可通稱為「免疫治療」。

「單克隆抗體」乃通過「獨特的克隆白細胞」製成的抗體，以這方法製造的抗體具高度針對性，用作治療B細胞淋巴癌的「安妥昔」（Rituximab）是好例子；與化療藥物混合使用，療效顯著。

部份癌細胞表面有PDL1蛋白，可扺擋病者免疫系統的攻擊；PDL1抑制劑令病者的T細胞恢復正常的攻擊能力，殺死癌細胞。

「異體血幹細胞移植」主要用作治療急性白血病之用，捐贈者可以是病者家人或自願人士。移植後的新骨髓不但恢復正常造血功能，捐贈者的T細胞同時出現病者體內，可殺死癌細胞，增加治癒機會。

「嵌合抗原受體T細胞療法」乃最新的免疫治療技術，可有效治療多種B細胞腫瘤，包括「急性B淋巴細胞白血病」（Acute B lymphoblastic leukaemia）、「瀰漫大B細胞淋巴癌」（Diffuse large B cell lymphoma）及「套細胞淋巴癌」（Mantle cell lymphoma），效果顯著。醫生先從病者血液收集足夠數量的「T淋巴細胞」（T-lymphocytes），然後在無菌實驗室內為T細胞進行基因改造工程，加入「嵌合抗原受體」。經過改造後的T細胞，能夠確認目標癌細胞上的特定抗原，消滅癌細胞。利用CAR-T治療B細胞白血病或淋巴癌，針對的是CD19抗原，療效顯著。

梁憲孫 養和醫院副院長