《預算案》提出目標2035年或以前停止新登記燃油車，並建議提高私家車首次登記稅15％，牌照費30％，以紓緩交通擠塞；並提高「一換一」電動車首次登記稅最高寬免額至28萬7,500元。運房局局長陳帆被追問加稅和牌費的成效時，指不可能作出精準說法，但強調當下是合適的時機，亦已考慮經濟環境和負擔能力；至於要「睇餸食飯」的港府仍撥近6億元改善郊野公園，環境局局長黃錦星稱，有關工程預計可增加數千個就業機會。

運房局及環境局今（26日）早聯合簡介新一份《預算案》的相關措施。運房局局長陳帆表示，政府一直多管齊下紓緩交通擠塞，惟過去十年擠塞情況日益嚴重，其中私家車過去十年增加近四成，至去年達到57萬輛，對路面構成壓力。《預算案》提出增加私家車首次登記稅15％及30％牌照費，以減少私家車增長。

陳帆：私家車增長不可能無限延長

陳帆指，本港公共交通獲旅客「讚不絕口」，市民應感自豪，外出多使用公共交通工具，而已補貼市民交通費及將即時公共交通資訊等擴展至約600條專線，又預計明年完成安裝新停車收費錶等。

被問到交通擠塞亦牽涉違泊等問題，陳帆指，針對路旁違泊，已「一地多用」增加泊車位及提高泊車位比例，調整後泊車位與車輛的比例由1.5降至1.1，但過去十年汽車增長嚴重，有需要增收首次登記稅和牌費，「私家車增長不可能無限延長，因為香港地方細」。

堅稱已考慮車主負擔能力 無可減車輛目標

陳帆會上多次被追問，加稅和牌費後目標可為減少多少私家車，亦被質疑為何在經濟最差時才加等。他說，過去一段時間私家車增長強勁，「去到一個點覺得要作出安排」，不可能沒有限制，「當下係適當時候」，加幅亦已考慮當下的經濟情況及車主負擔能力等因素。

至於目標，他就指過去兩年本港經歷較困難的時期，「究竟個情況係點樣樣，係唔可能有一個非常精準嘅說法」，但會按過去經驗作評估。記者會尾聲時再被追問，他則指沒有補充後轉身離開，「已經答咗幾次」。

運輸署署長羅淑佩指，擠塞徵費的具體研究已展開，已初步完成交通模型結構工作，下一步要檢視市民外出習慣和使用交通的意向，但因疫情對市民出門的方式有影響，疫情完結後會展開有關工作；中環電子道路徵費計劃已初步諮詢持份者，去年成立外國專家小組，小組建議當局進一步考慮個人私隱、配套、清楚顯示收費區的方法，當局會跟進。

將來電動車普及後將減寬免額

環境局局長黃錦星指，下月上旬將公佈電動車藍圖，屆時將有更多細節，可令電動車更受歡迎，藍圖也會有措施增加電動車及充電設施。而今次提高電動車「一換一」首次登記稅寬免額15％，他日電動車普及後，將減少有關寬免額。

環保署副署長馮浩然指，當局在充電設施上下了不少工夫，政府停車場將合共加設逾1,000個中速充電器，至去年底政府停車場已有1,100個充電設施、商場及商用大廈已有2,500個充電器。相信訂下淘汰燃油車的時間表後，可鼓勵到商界或私人地方安裝更多充電設備。

被問到2035年或之前停止新登油燃油車的目標有沒有「plan b」，黃錦星指，目標是配合全球大勢，也是合理定位，不少車廠已積極部署轉型，形容目標是進取和務實的。他指，本港在電動車比率由去年每8部新車就有1部電動車，較前一年升一倍，但有不少配套要部署，除充電設備外，還要做人才培訓等。

黃錦星指改善郊野公園「較原本遲咗」

另外，被問到政府「睇餸食飯」下，撥款改善郊野公園是否急市民所急、有無考慮到公園的盛載量等，黃錦星指，疫情下多了市民去郊遊，未來會加強關注公園盛載量問題，對郊野公園設施的改善，漁護署數年前與民同議，市民高比例支持有關措施，「今次已較原本遲咗」，同時亦製造數千人「綠色就業機會」，故認為措施適合當前社會狀況。

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