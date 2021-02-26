財政預算案提出向市民派發5,000元電子消費券，被轟拒絕以現金「回水」。財經事務及庫務局局長許正宇今早出席電台節目時，指消費券是為刺激本地消費，而去年1萬元現金「回水」是為緩解市民經濟壓力，而非推動消費，兩者有分別，因此政府計劃分5次向市民派發消費券，以提升刺激消費的乘數效應。

對於消費券的行政費高達6億，較去年「回水」1萬的實際行政費更高，許正宇稱約6億元行政費只屬估計，「好似你問阿媽攞錢，攞多啲，有個空間」，會盡可能壓縮行政費開支，希望暑假期間可以讓市民登記。

創新及科技局長薛永恒則表示，創科局會全力支持在資訊科技方面令派發電子消費券過程更暢順，未來幾個月要繼續與八達通公司以及其他儲值支付營運商討論具體安排，亦相信八達通能夠在市民付款時，已經能把關及對消費種類進行分類，稍後亦會了解商戶意見，認為可以借鏡地區經驗。

稱紙本消費券有防偽問題

創科局和商經局今午舉行聯合記者會簡介《預算案》措施時，薛被問到為何不派發紙本消費券或電子消費卡，創科局有無技術解決紙本券防偽和消費卡問題，他未有正面回應，只說紙本會有防偽問題，創科局會配合其他政策局盡快落實。

商經局局長邱騰華則指，從智慧城市角度，「如能夠用電子方法梗係最好」，消費券這形式亦是過去一年，零售和旅遊等業界的意見，相信是直接和有效的方式。至於紙本或電子消費卡成本、及會否同時派錢和派消費券，二人則沒有回應。

薛永恒又說，去年登記派發1萬元時，已詢問市民是否願意以同樣的登記資料作日後類似的派發安排，如市民之前已選擇同意，已是向當局提供了相關資料，但今次派發的電子消費券，也加插登記人期望以甚麼類型的消費系統去領取消費券，市民屆時或要提供額外資料。他指，系統安排登記的時間「唔需要太耐」，反而是過程中要與不同政策局和相關企業討論，期望可盡快落實有關工作。他補充，局方一向的設計理念是想市民登記過後，將有關資料留在以後類似的工作使用。

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