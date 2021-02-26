建制派為全面堵截民主派在立會的反對聲音，不惜大幅修改《議事規則》自閹權力。今午（26日）立法會內務委員會在一眾建制派支持下，通過第一批收緊《議規》建議，包括將大部份議案辯論限於4小時內完成，壓縮議員發言時間、設「停賽制」及扣減酬金等。經民聯梁美芬形容有關修訂是「遲來的修改」、民建聯張國鈞更稱：「如果一個議會嘅議員守秩序，可以冇《議事規則》。」

梁美芬聲稱收大量民意支持「改善家規」

自民主派總辭後，內會開會時間長則半小時，短則15分鐘內完結。今日（26日）會議則因為討論修改《議規》，而要加時15分鐘，即45分鐘才完會。張國鈞稱，《議事規則》協助維持議會運作順暢，辯稱今次修例全因民主派過往種種阻撓立法會運作的行為，「如果一個議會嘅議員守秩序，可以冇《議事規則》，都可以好暢順、有效咁運作。」

身兼基本法委員會委員、經民聯梁美芬形容，有關修改是「遲來的修改」，指自己近期收到大量民意支持， 個人對成功「研究改善家規」感到欣慰。旅遊界姚思榮形容，過往立法是運作被反對派癱瘓，有如「跛腳鴨」，希望可借修例改善議會運作速度，改善外界對政府的觀感。

謝偉銓質疑彈劾特首議案限5分鐘發言太短

會上有議員表示自己對部份修改內容有意見，不過仍支持修例的「精神」和大原則。建測界謝偉銓認為，限制辯論時間的幅度改動太大，指出修改範圍經已涵蓋限制整體會議時間，質疑在有關修改《基本法》及彈劾特首的議案上，限制議員發言5分鐘的時間過短，認為有關修例可避免一刀切。

自由黨主席張宇人發言時則聲稱，黨內有人對修改內容有意見，但對有關修例予以支持。最終修訂獲一眾建制派支持，以簡單舉手通過，相關議案將會在下月24日立法會大會上處理。

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