前年7⽉28⽇721事件後一星期，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，23人被控暴動罪，其中一人另被控襲擊前警務處處長鄧竟成之⼦、總督察鄧智兆。案件今日在西九龍法院續審。控方今日繼續播放警方當日拍攝的片段。法官陳仲衡庭上多次主動要求重看片段，又在播片期間發問，例如自言看不清楚示威者中是否有人揮動條狀物品，要求重播相關片段以看清楚示威者手持物品為何，「否則條褲嘅紋，可能變咗條棍」。

控方播放的片段顯示，當時天色已入黑，警方行動時繼續拍下示威者前線及兩旁人士的「大頭」影像。

主控稱，有示威者用錄色雷射光射向警方，有兩人向前揮手。當日其中一個行動指揮官高級督察趙善俊，今同意當時看見此情況。主控指，片中又顯示有示威者手中握有一支曲棍球棒，又有示威者手持一塊金屬鐵板，趙則稱在案發現場沒有留意。

看到有煙火在示威者防線中爆開 官問：似乎唔係警方一條煙射過去？

警民對峙期間，警方多次施放催淚彈，惟前方仍有大批記者。陳官一度質疑，鏡頭所見看到有煙火在示威者防線中爆開，「似乎唔係警方一條煙射過去？」並要求重播片段。控方重播後，法官確認是由警方射出催淚彈。趙並指，當日亦有示威者回擲催淚煙彈到警方防線的情況。

陳官又問主控：「鏡頭上方黃色部份，係咪天空嚟？」主控重播片段並回應陳官稱：「呢個係大廈外牆嚟。」

對峙期間傳來多下敲打聲，陳官又問敲打聲從何而來。趙稱部份聲音來自警方，並謂敲打「金屬聲」來自示威者，盾牌打地下聲音則來自警方。

官問警為何以盾擊地 指揮官：武力嘅展示

陳官詢問，警方為何要用盾牌擊打地下，趙回應謂：「都係一種武力嘅展示，可以盡快驅散示威者。」

另外，片段顯示救護車穿過示威者防線駛向警方，及後救護車慢駛，旁邊有不少記者。趙稱，救護車駛過後，警方與示威者的距離拉近了，「即係佢哋行前咗」。

而警方驅進至示威者建立的路障時，示威者已後退至數十米外。警員用警棍敲打及撥開路障，並跨過路障繼續向前，又繼續向人群平射催淚彈。有警員激動高呼：「記者唔好阻住警方做嘢！」審訊下周一繼續。

涉案24名被控參與暴動的被告共有16男8女，他們均被指於前年7⽉28⽇在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動。

其中第15被告文員莫卓煇（33 歲）另被控⼀項襲擊執⾏職務的警務⼈員，指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆、亦即前警務處處長鄧竟成之⼦。而第4被告理髮師徐慶鈞（20 歲）則另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。

其中第17被告簡健煌（24 歲）早前認罪，其餘被告對所有控罪均不認罪。

【案件編號：DCCC871/19】

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