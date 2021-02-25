【本報訊】2019年6月15日，身穿寫有「林鄭殺港、黑警冷血」黃色雨衣，從金鐘太古廣場跌下死亡的梁凌杰，死因庭決定就其死因展開研訊，今早會以閉門聆訊形式進行研訊前檢討，並定於5月10日開審，審期12日，由死因裁判官高偉雄審理。高偉雄早前先後審理涉及反修例事件的陳彥霖與周梓樂死因研訊。

根據司法機構資料顯示，死因裁判官可進行研訊前檢討（Pre-inquest Review），以決定如何以公正和迅速方式完成研訊，研訊前檢討不會在法庭公開處理。有關檢討將於今早10時在西九龍法院大樓18庭進行。據知，梁凌杰的親人不在香港。

裁判官高偉雄審理

梁是反送中運動中首名犧牲的抗爭者，事件激發200萬人上街遊行反抗暴政。事發至今逾20個月，仍不時有市民到太古廣場獻上白花，以表達港人永不遺忘。梁父於兒子逝世一周年時曾向本報透露，作為父母，對兒子的思念「一啲都冇減退，同時為佢嘅崇高理念而自豪」，梁父明言欲為兒子取回公道，希望展開死因研訊，惟「政權百般阻撓，我哋束手無策」，惟有透過律師繼續向當局施壓和爭取。

梁父自言心願十分簡單，「希望知道杰仔當天有冇得到應有嘅協助，有冇遇到不公平、不公義、不為人知嘅冷待，正如呢一年警方冷待對我哋一樣」。梁父當時亦勉勵港人指，黎明前是最黑暗，但他相信以香港人的能耐，終會找到出路，希望港人再難捱都要堅持捱落去，「願榮光歸香港。願主保佑」。

處理本案的死因裁判官高偉雄，去年先後審理涉及反修例事件的陳彥霖與周梓樂死因研訊。其中周梓樂一案中，高官於休庭期間翻看未呈交作正式證物的閉路電視片段，揭發警方未曾發現、「非常關鍵」的周梓樂墮樓影像。高官過去數年亦處理多宗矚目的死因聆訊，括強姦疑犯在警署用LAN線上吊、小學女生在校內墮樓死亡、觀龍樓縱火等死因研訊，不下一次嚴詞批評校方、警方及政府部門失職或說謊。

案件編號：CCDI481/19