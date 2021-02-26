將軍澳跨灣連接路最大預製組件「雙拱鋼橋」周五（26日）完成安裝，土木工程拓展署指，由於雙拱鋼橋重逾萬公噸，工程人員採用「浮托法」配合潮汐進行安裝，由早上7時開始，至中午12時前完成，整個過程歷時近5小時。

這是香港首次以「浮托法」建造橋樑。運載雙拱鋼橋的半潛船本月中抵達香港後，一直停泊在將軍澳灣的臨時碇泊區，為安裝工程作準備。半潛船2月24日由臨時碇泊區移至距離橋墩三十米位置作最後準備。

今早（26日）約7時，半潛船把握高水位時移進橋墩之間，對準雙拱鋼橋的位置後，半潛船逐步泵入2.7萬立方米海水壓載，船身相應逐漸下沉約1米，使雙拱鋼橋座落在橋墩上，安裝過程完成。

將軍澳跨灣連接路全長約1.8公里，包括1公里長的海上高架橋，工程計劃於2022年竣工。

大橋連接將軍澳市中心至日出康城一帶，是全港首條同時設有行車路、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。

根據資料，大橋整體道路工程由08年最初估算造價22億元，增至56億元，「超支」近1.6倍。

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