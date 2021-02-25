本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波疫情反覆，個案數字再次回升，今日（26日）24宗確診，較昨日（25日）13宗急升，亦是自2月12日以來最多。18宗本地個案，當中17宗與其他個案相關，1宗無源頭，為居於樂富邨樂民樓的59歲男子，在大角嘴華源工廠大廈任職工程工作，其3至4名同事需要送往檢疫；6宗輸入個案。初步確診個案超過20宗。

政府晚上刊憲公佈15幢納入強制檢測公告大廈名單，其中新增一宗名潮食館個案的石硤尾邨22座（第10937號個案），與之連的第21、23、24座亦納入強檢，情況與昨日何文田愛民邨嘉民樓雖然沒有確診個案，但因與有確診個案的建民樓相連而被納入強制檢測一樣。

新增強制檢測大廈：

九龍

何文田忠孝街60號愛民邨衛民樓

何文田衛理道18號君頤峰第2座

深水埗巴域街54號石硤尾邨第21座

深水埗白田街10號石硤尾邨第22座

深水埗窩仔街125號石硤尾邨第23座

深水埗窩仔街123號石硤尾邨第24座

深水埗窩仔街100號石硤尾邨美薈樓

美孚新邨第8期百老匯街122-124號

彩虹彩盛里1號彩興苑彩蕎閣

樂富聯合道198號樂富邨樂民樓

觀塘秀明道101號秀茂坪邨秀康樓

九龍灣宏光道15號君立酒店

新界

馬鞍山恆明街8號觀瀾雅軒第4座

東涌東涌道399號裕泰苑B座

港島

灣仔駱克道 72-86 號熙華大廈 B 座

任何人士於本月13日至26日期間，曾身處上址逾兩小時者，須於本月28日或之前接受檢測。受檢人士若於本月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

名潮食館清潔工疑成病發源頭

爆疫的尖沙嘴K11 Musea一樓113A號名潮食館，今日再多12人確診，包括5名食客、1名食客的密切接觸者、5名員工及1名員工的密切接觸者，至今累計11名食客染疫，包括1名食客曾在18日在該餐廳用膳後確診，10名食客在19日用膳後確診；5名工作人員及3名密切接觸者確診。

另有7名食客、2名密切接觸者，以及2名工作人員初步確診，累計名潮食館群組共30人染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，名潮食館的病發源頭疑是一名清潔工，亦有負責「執枱」。張指他14或15日上班前曾檢測呈陰性，他在18日出現咳嗽，翌日上班至下午4時。張竹君指，因患者情況危殆，暫未能問到其與客人的接觸；而19日暫時有8枱食客有確診個案，當日時段共有廿多枱有食客。

張竹君指，共有76名食客曾在19日到名潮食館食午餐，昨日已發稿要求曾在此日中午到訪有關食肆的食客致電熱線1823，暫接獲有9人來電，均被送往檢疫；衞生署亦已要求餐廳提供無用「安心出行」的客人入內時的手寫記錄，共有十多張，當中8人已送往檢疫或部份人已經確診，暫有17人送往檢疫中心，並再次呼籲該時段曾到名潮食館的食客致電1823。

張竹君又表示，近日名潮食館是確診數字上升的其中一個因素，亦留意到個案在新年前後聚會的次數較多，活動比之前更多，所以增加了傳播的風險。

副政府資訊科技總監黃志光表示，關於尖沙嘴名潮食館爆疫，當中有14人有使用「安心出行」程式。而黃又指，自己有朋友都有去過K11商場，故亦有收到有關的通知。黃表示，程式至今已將確診人士去過的48個地方透過程式通知市民，而程式至今已發出逾2,400個感染通知。黃透露，程式現時的下載量已超過296萬次。

對於有記者提到2月19日有70多位食客曾去過名潮食館，只有10多位食客留下資料予衞生防護中心聯絡，張竹君僅指食客留下資料固然有幫助，使衞生防護中心透過電話聯絡，但「安心出行」亦會發放廣播訊息予食客，沒有正面回應留下資料是否比「安心出行」更好。黃志光則指「安心出行」是一個方便簡單的方法，亦會與衞生防護中心合作做一些更新，發放不同的訊息予市民，再強調不會侵犯市民私隱等資料。

11幢大廈有相關個案患者

其他與之前個案相關的患者則分別居於11幢大廈，包括何文田愛民邨衛民樓、京士柏衛理道君頤峰2座、觀塘彩興苑彩蕎閣、觀塘宏基街君立酒店、石硤尾邨22座及美薈樓、沙田觀瀾雅軒4座、灣仔駱克道熙華大廈B座、美孚新邨百老匯街122至124號、秀茂坪邨秀康樓，以及東涌裕泰苑B座。

今日的6宗輸入個案，當中2宗來自巴基斯坦、其餘分別來自美國、印度、菲律賓及烏克蘭。分別有1宗巴基斯坦的個案及烏克蘭的個案同屬N501Y的病毒株。本港至今共有43宗變種病毒株個案，其中27宗屬英國變種、4宗南非變種、3宗疑似巴西變種，以及9宗仍待研究。

7宗初步確診無源頭 幼稚園職員因員工檢測發現染疫

另有7宗初步確診源頭不明，包括：

22歲女子，在紅磡德萃幼稚園做文職，負責在接待處帶學生到班房，因學校要員工做檢測而發現，無病徵。她居於東涌逸東（一）邨祿逸樓，幼稚園需要停課及安排員工測試；

38歲男子，在元朗裕景坊祥發大廈傷心酸辣粉廚師，無病徵，曾於15日做檢測陰性，25日再做則呈陽性。他住在土瓜灣耀安街22-24號，潛伏期曾與其他人去過用膳。

86歲女子， 居於土瓜灣道美景樓，2月1日有咳嗽，曾因腳腫求診，25日因血壓高及曾中風而由白車送院，現時情況危殆；

45歲男子，在屯門一間學校教書，2月8日最後上班，至22日感不適，感染與學校未必有關。他與家人同住在太子道341號B座豪華之家。

48歲男子，在太古坊林肯大廈上班，居於杏花邨45座。她潛伏期曾外出用膳及打哥爾夫球活動；

16歲男子，現時沒有上學，居於油麻地彌敦道金勳大廈，傳染期及潛伏期曾在體育館與十多人一起玩樂，當中包括21日曾去北河街體育館，23日曾去順利體育館，再之前曾去過調景嶺體育館。但張竹君指未必有名單，仍在追蹤中，可能亦屬高危人士；

42歲女子，間中會到銅鑼灣做文職工作， 居於大埔南華莆村屋，曾與6、7人有聚會。

或將無源頭個案患者7日內密切接觸者送檢

張竹君表示，過去數星期確診數字有下降趨勢，但每日仍然維持10至20宗個案，當中三、四成涉源頭不明個案，故正研究多個方案加強緊密接觸者安排，料最快明日開會討論，會盡快公佈。

北大嶼山感染控制中心首日接收5病人

另外，北大嶼山感染控制中心啟用，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露今日首日已從社區治療設施接收5位確診患者，過程順利。何表示，會視乎疫情的發展，陸續接收去社區治療設施的患者。

醫管局截至今晨9時，再多40宗符合呈報準則的懷疑個案。而現時仍有205名患者留醫，當中18人情況危殆、10人情況嚴重，餘下177人情況穩定。公立醫院共有1,224張負壓病床，使用量54%；負壓病房677間，使用量67%。醫管局最新防護裝備數字，外科口罩9,300萬個、外科呼吸器750萬個、面罩950萬個、保護衣1,570萬件，足夠醫管局6個月使用。

記者會重溫

《果燃台》

《蘋果》YouTube

本地個案：18宗

尖沙嘴名潮食館群組：12宗（累計19宗）

●第10929號個案：54歲女子，居於何文田愛民邨衛民樓，2月23日開始發病。

●第10932號個案：70歲女子，居於何文田君頤峰2座，2月22日開始發病。

●第10937號個案：48歲男子，居於石硤尾邨22座，2月24日開始發病。

●第10938號個案：57歲男子，居於石硤尾邨美薈樓，2月21日開始發病。

●第10939號個案：42歲男子，居於馬鞍山觀瀾雅軒4座，沒有病徵。

●第10940號個案：43歲女子，居於灣仔熙華大廈B座，沒有病徵。

●第10941號個案：67歲女子，居於荔枝角美孚新邨8期百老匯街122至124號，2月22日開始發病。

●第10942號個案：72歲男子，居於秀茂坪邨秀康樓，2月18日開始發病。

●第10945號個案：55歲女子，居於秀茂坪邨秀康樓，2月22日開始發病。

●第10948號個案：57歲男子，居於東涌裕泰苑B座，2月22日開始發病。

●第10950號個案：59歲女子，居於大角嘴維港灣7座，2月24日開始發病。

●第10951號個案：25歲女子，居於大角嘴維港灣7座，2月25日開始發病。

源頭不明個案：1宗

●第10944號個案：59歲男子，居於黃大仙樂富邨樂民樓，2月23日開始發病。

其他相關個案：5宗

●第10931號個案：33歲女子，居於牛頭角下邨貴亮樓，2月23日開始發病。

●第10935號個案：17歲男子，居於香港仔華貴邨華賢樓，2月20日開始發病。

●第10936號個案：39歲男子，居於九龍灣彩興苑彩蕎閣，曾入住九龍灣君立酒店，2月23日開始發病。

●第10947號個案：40歲男子，居於何文田愛民邨建民樓，2月22日開始發病。

●第10949號個案：13歲女童，居於何文田愛民邨建民樓，2月25日開始發病。

輸入個案：6宗

●第10928號個案：28歲女子，2月23日從巴基斯坦返港，2月20日開始發病，患者首個樣本結果不確定，故需要較長時間化驗。

●第10930號個案：50歲男子，2月24日從美國抵港，沒有病徵。

●第10933號個案：36歲男子，從印度出發，經阿聯酋杜拜轉乘EK384航班，2月24日抵港，沒有病徵。

●第10934號個案：6歲男童，從巴基斯坦出發，經阿聯酋杜拜轉乘EK384航班，2月24日返港，沒有病徵，患者病毒株驗出屬N501Y的變種病毒。

●第10943號個案：43歲女子，從菲律賓乘坐5J272航班，2月20日抵港，沒有病徵，首個樣本因為出現滲漏而未能檢測，需要重新檢測後確診。

●第10946號個案：30歲女子，2月18日從烏克蘭抵港，入住新蒲崗香港九龍貝爾特酒店，2月24日開始發病，患者病毒株驗出屬N501Y的變種病毒。

逾400校申恢復半日面授課

教育局表示，截止現時為止，有400多所學校已遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主。教育局表示會繼續留意疫情發展，聽取專家的醫學意見及學校的準備情況，檢視上課安排。

女子涉口罩騙案違《商品說明條例》囚3個月

一名女子於網上銷售外科口罩被指違反《商品說明條例》，今日在觀塘裁判法院被裁定罪名成立，被判監禁3個月。海關表示，早前接獲舉報指女子涉嫌於網上以不良營商手法出售外科口罩。調查後發現該女子於社交平台聲稱有外科口罩出售，其後透過即時通訊應用軟件向一名消費者以每盒120元的價錢售賣400盒指定品牌外科口罩，惟最終只供應7,800個不同品牌的散裝口罩，當中並沒有該指定品牌的口罩。調查顯示涉案女子在接受付款時意圖供應與該品牌口罩有重大分別的產品。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（2月26日）在鰂魚涌社區會堂停車場、大角咀維港灣、何文田愛民邨、荔枝角社區會堂、元朗尚豪庭、大埔滘策誠軒、調景嶺維景灣畔增設流動採樣站。位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至2月28日，東涌北公園流動採樣站延長至3月4日。

由2月27日起，政府會於屯門蝴蝶灣社區中心增設流動採樣站，位於睦鄰街遊樂場的流動採樣站會改設於黃大仙廣場，暫定開放至3月7日，位於大埔社區中心的流動採樣站亦會延長服務日期至3月7日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至2月28日）

●黃大仙廣場（2月27日至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至2月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至2月28日）

●元朗安興遊樂場（至2月28日）

●天水圍天瑞體育館（至2月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月4日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至2月28日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至2月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至2月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月28日）

●蝴蝶灣社區中心（2月27日至3月1日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●灣仔熙華大廈 B 座外（盧押道）（至2月27日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至2月28日）

●樂富邨樂民樓對出空地（至2月28日）

●秀明道 100 號秀茂坪社區會堂（2月28日）

●彩虹彩盛里 1 號彩興苑彩蕎閣對出平台花園（至2月28日）

●大角嘴維港灣第7座對出網球場（至2月27日）

●何文田衛理道18號君頤峰2座對出車路（至2月27日）

●何文田愛民邨建民樓側籃球場（至2月28日）

●楓樹街遊樂場（長沙灣道及楓樹街交界）（2月28日）

●荔枝角道荔枝角社區會堂（至2月27日）

●美孚新邨第8期百老匯街94 號地下對出空地（2月27日）

●石硤尾邨第 23 座對出球場（至2月28日）

●馬鞍山恆明街8號觀瀾雅軒地下（2月27日）

●調景嶺維景灣畔二期住客會所對出行人通道（桂花路）（至2月27日）

●東涌裕泰苑平台公園（至2月28日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月26日16:50）

10,950宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

198宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多19人出院（第4732、9911、10319、10485、10507、10604、10626、10732、10751、10764、10779、10799、10800、10816、10819、10839、10857、10869、10878號個案）；

共10,493人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

205名確診者仍留醫；

18人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10611、10904號個案）、

10人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、10023、10083號個案）、

其餘177人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至2月26日10:00）

兩岸疫情最新數字：內地周四（26日）新增6宗確診，全部為境外輸入，分別是上海4宗和廣東2宗，另有1宗疑似個案。大陸累計確診89,877宗，死亡病例共4,636宗。台灣增5輸入病例，累計確診951宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月26日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.12億，全球死亡人數突破250萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,839萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過50.7萬。印度確診人數超過1,104萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,039萬，死亡人數逼近25.1萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●武漢肺炎在全球造成的死亡人數，周五突破250萬人。歐洲疫情最嚴重，死亡人數達842,894人，其次是拉丁美洲和加勒比海地區，死亡人數667,972人，美加地區528,039人。美國、巴西、墨西哥、印度和英國的死亡人數總和，超過全球死亡人數的一半。

●巴林國家衛生監督局（NHRA）周四表示，巴林已批准強生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗以作緊急使用，是全球首個批准強生疫苗以作緊急使用的國家。巴林目前已提供輝瑞（Pfizer）疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、中國國藥集團（Sinopharm）疫苗及俄國Sputnik-V疫苗供國民免費接種。巴林國家衛生監督局指出，強生疫苗將提供給較可能出現併發症的高危險族群使用，包括老年人及患有慢性病的民眾。

●德國CureVac藥廠主席夏斯(Franz-Werner Haas)說，該公司研發的武漢肺炎疫苗，在動物進行的初步測試顯示對英國和南非變種病毒均有效。他在歐洲議會上表示疫苗的測試結果將於短期內公佈，而他預計疫苗可在今年6月獲歐盟批准使用。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,397,735 (507,806)

印度 11,046,914 (156,705)

巴西 10,390,461 (251,498)

英國 4,166,718 (122,303)

俄羅斯 4,164,802 (83,481)

法國 3,746,466 (85,734 )

西班牙 3,180,212 (68,813)

意⼤利 2,868,435 (96,974)

⼟⽿其 2,674,766 (28,358)

德國 2,426,805 (69,327)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！