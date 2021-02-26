科興疫苗今日首日開打，現年81歲的前律政司司長梁愛詩，亦於今早9時許到達中央圖書館接種疫苗，接種後向傳媒表示打針過程順利，對能夠接種亦感到開心。

梁愛詩接種疫苗後接受傳媒訪問，指打針過程順利，「打針嗰個都好熟手，一打就得喇，好開心咁快脆安排到可以打針」。她指，自己的辦公室有多達100人，「我都唔想係由我傳染啲病毒畀佢哋」，呼籲市民接種疫苗。梁又指，自己已近一年未有回到北京，希望接種疫苗後可以盡快通關，回北京探望家人和老朋友。

認同夏寶龍改革選舉制度

港澳辦主任夏寶龍日前發表講話，指現時最逼切之舉是要完善香港選舉制度，堵塞漏洞。梁愛詩指，現時「仲未睇到會做啲咩」，但認同要由制度上入手，「如果唔係啲嘢反反覆覆，香港唔得安寧，經濟亦都無辦法起飛」。被問到港人是否已對選舉制度失去話事權，梁指不認同，認為政府一直強調香港仍然維持一國兩制。

董建華打完針豎手指公讚好

現年83歲的前行政長官、全國政協副主席董建華亦到中央圖書館注射疫苗。他接受傳媒訪問時手執講稿，呼籲市民接種疫苗，形容是「保護自己，保護家人，保護香港」，「我希望你哋每個人都會去打」。被問到打針後的感覺，董建華笑笑豎起手指公，「非常好！一啲事都無」。

高永文到場陪曾浩輝等人打科興

食物及衞生局前局長高永文陪同疫苗專家委員會成員曾浩輝、衞生署前署長林秉恩，於今早10時許到場接種疫苗。高永文「愛將」、建制派前立法會議員陳凱欣亦有同行。曾浩輝形容，今天是一個「歷史時刻」，「全世界有疫症，都唔會咁快有疫苗打嘅，仲要唔使錢打，特別係長者，好似我咁嘅年紀」，呼籲市民切勿浪費機會。

林秉恩則指，打針過程「感覺非常之好」，工作人員細心，「本身仲問要咩甫士，點知打咗都唔知！」

高永文指，自己早前已接種兩劑科興疫苗，至今已相隔一段時間，「無出現任何不良反應」。他表示，雖然所有醫療程序都有風險，但醫護人員會先了解接種市民的背景和健康，並得到市民知情同意才會注射疫苗。他又指，自己注射疫苗後，仍如常做足防疫措施，希望市民打針後不要鬆懈防疫。

高續指，自己將會聯同部份非牟利的醫護專業組織，營運其中一個疫苗中心，反映是次為政府與醫學界一同投入的疫苗接種計劃，對對抗疫情是「非常重要嘅一步」。

另外衞生署署長陳漢儀亦有帶衞生署職員接種疫苗，不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君未有隨行，在今日的記者會上張竹君被問到未隨團原因。張表示因為今日確診與初步確診個案比較多，又要應付名潮食館的相關個案，故未能前往打疫苗，卻未正面回應會打哪一種疫苗。

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