【本報訊】前年11.11全港「大三罷」，各區皆有堵路示威。以一級榮譽大學畢業的物業管理主任，當日涉蒙面參與堵路，並攜有剪刀、𠝹刀及七條索帶，昨被裁定在公眾地方造成阻礙等罪成。裁判官崔美霞不接受被告聲稱索帶、剪刀等是工作所需的說法，指被告沒將它們鎖於辦公室櫃內，反而每天帶着上下班，做法有違常理，最終將被告還柙至下月11日判刑。

政政系一級榮譽畢業

被告黎進軒（23歲）被裁定在公眾地方造成阻礙及管有攻擊性武器或非法用途工具兩罪罪成。辯方求情指，被告在大學修讀公共政策及政治學士課程，以一級榮譽畢業，夢想是投身物業管理行業，定罪令其專業資格大受影響，懇求法庭先索閱社會服務令報告。惟崔官認為案情嚴重，判刑前僅替被告索取背景報告。

被告自辯透露患鼻敏感，當日戴上口罩，沒參與堵路；解釋其工作有需要用𠝹刀及剪刀，但曾被同事取去，故只好自備。惟崔官認為，被告大可將剪刀、𠝹刀鎖於辦公室，毋須每天帶着上下班，直指說法有違常理，拒絕接納。

拘捕被告的警員供稱，目擊被告搬欄杆堵路後向上方斜路跑並挨近石壆，上半身先過石壆。辯方當時質疑警員認錯人，指被告十字韌帶曾受傷，依照辯方創傷醫科醫生的供詞，被告跑步較常人慢，轉彎不穩，亦會影響跳躍能力。

惟崔官指出，警員的供詞沒有提及跳躍及轉彎，且由警員看見被告堵路到截停他僅短短一分鐘，路程不遠，認為警員誠實可靠，裁定被告確有參與堵路，而背囊內的七條索帶、𠝹刀及剪刀可於堵路時使用，即有非法用途，裁定兩罪罪成。

案件編號：ESCC748/20